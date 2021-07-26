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В "Дія" могут появиться привилегии для вакцинированных украинцев

26 июля 2021 13:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабинет министров рассматривает разные варианты таких нововведений, но есть одно условие

В Украине появился внутренний сертификат вакцинации

В Украине появился внутренний сертификат вакцинации / Фото: Сегодня, Дія

Благодаря приложению"Дія", в котором убрали очередь на вакцинацию, украинцы, которые привились от коронавируса, могут получить особые привилегии. Об этом рассказал в интервью Апострофу главный санитарный врач Игорь Кузин. Такие привилегии могут ввести только при условии усиления карантина.

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"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в приложении "Дія", который подтверждает факт прививки против COVID-19", – рассказал главсанврач.

Как это будет работать

Данный вопрос будет решаться постановлением Кабмина. Сейчас правительство рассматривает разные опции. Например, в случае одобрения идеи, на предприятиях смогут работать вакцинированные сотрудники с вакцинированными клиентами.

"Это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", – сказал Кузин.

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