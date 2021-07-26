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В "Дія" можуть з'явитися привілеї для вакцинованих українців

26 липня 2021 13:50

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кабінет міністрів розглядає різні варіанти таких нововведень, але є одна умова

В Україні з'явився внутрішній сертифікат вакцинації

В Україні з'явився внутрішній сертифікат вакцинації / Фото: Сьогодні, Дія

Завдяки додатку "Дія", в якому прибрали чергу на вакцинацію, українці, які зробили щеплення від коронавірусу, можуть отримати особливі привілеї. Про це розповів в інтерв'ю Апострофу головний санітарний лікар Ігор Кузин. Такі привілеї можуть ввести тільки за умови посилення карантину.

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"Дійсно, ми розглядаємо в майбутньому таку можливість. Йдеться про використання "внутрішнього" ковідного сертифіката. Це електронний документ, який ви зможете згенерувати в додатку" Дія ", який підтверджує факт щеплення проти COVID-19" , – розповів головний санлікар.

Як це буде працювати

Дане питання буде вирішуватися постановою Кабміну. Зараз уряд розглядає різні опції. Наприклад, в разі схвалення ідеї, на підприємствах зможуть працювати вакциновані співробітники з вакцинованими клієнтами.

"Це допоможе нам зменшити навантаження на економіку, не піддаючи ризику громадян", – сказав Кузін.

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