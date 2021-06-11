Дело на 3 млн евро: Армения отказалась от названия "коньяк"

Теперь крепкий армянский алкоголь называть, как и похожие продукты в других странах – бренди

Коньяком может называться продукт, произведенный только во Франции / коллаж "Сегодня"

Армянского коньяка больше не будет. Армения получила 3 млн евро от Евросоюза и отказалась использовать это наименование.

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Дело в том, что бренд "коньяк" находится под охраной ЕС. Родина этого напитка – одноименный французский город. Переименовать просили еще в 1959 году, во времена СССР. Но решить дело деньгами сумели только в этом году. Теперь символ Армении называться "бренди".

Любопытно, что более 10 лет назад Молдова решила изменить название своего коньяка на "дивин", а затем попыталась натравить ВТО в Украину за якобы дискриминацию своего алкоголя.

Напомним, несколько лет назад Украине тоже пришлось отказаться от привычного коньяка и шампанского из-за того, что по европейским правилам, называться так могут только напитки, произведенные во французском городе Коньяк и провинции Шампань. Подписав соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, Украина вынуждена была отказаться от этих наименований. Впрочем, чтобы привыкнуть к смене названия, еще есть время. Полностью перейти на названия "бренди" и "игристое" украинские производители должны к 2025 году.

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А между тем Украина запатентовала гуцульскую брынзу. В Минэкономики была подана заявка на регистрацию географического указания "Гуцульская овечья брынза", которая в будущем станет основой для охраны этого обозначения и в ЕС.