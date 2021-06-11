Справа на 3 млн євро: Вірменія відмовилася від назви "коньяк"

Тепер міцний вірменський алкоголь називатимуть, як і схожі продукти в інших країнах – бренді

Коньяком може називатися продукт, вироблений лише у Франції / колаж "Сьогодні"

Вірменського коньяку більше не буде. Вірменія отримала 3 млн євро від Євросоюзу й відмовилася використовувати це найменування.

Реклама

Річ у тім, що бренд "коньяк" перебуває під охороною ЄС. Батьківщина цього напою – однойменне французьке місто. Змінити назву просили ще 1959 року, за часів СРСР. Та владнати справу грошима зуміли лише цьогоріч. Тепер символ Вірменії зватиметься "бренді".

Цікаво, що більше 10 років тому Молдова вирішила змінити назву свого коньяку на "дівін", а потім спробувала нацькувати СОТ на Україну за начебто дискримінацію свого алкоголю.

Нагадаємо, кілька років тому Україні теж довелося відмовитися від звичного коньяку і шампанського через те, за європейськими правилами, називатися так можуть тільки напої, вироблені у французькому місті Коньяк і провінції Шампань. Підписавши угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, Україна змушена відмовитися від цих найменувань. Втім, щоб звикнути до зміни назви, ще є час. Повністю перейти на назви "бренді" і "ігристе" українські виробники повинні 2025 року.

Реклама

А тим часом Україна запатентувала гуцульську бринзу. В Мінекономіки було подано заявку на реєстрацію географічного зазначення "Гуцульська овеча бринза", яка в майбутньому стане основою для охорони цього позначення і в ЄС.