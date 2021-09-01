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Covid-сертификат в "Дії" – в Минцифре ответили на самые проблемные вопросы пользователей

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
1 сентября, 11:00
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Несмотря на то, что тестирование этой функции уже завершилось, украинцы все еще жалуются на некорректную работу приложения
Тестирование COVID-сертификатов завершилось. Коллаж: "Сегодня"
Тестирование COVID-сертификатов завершилось. Коллаж: "Сегодня"

Тестирование covid-сертификата в приложении "Дія" завершилось. Теперь он доступен на iOS и Android, а QR-код считывается в Европейском союзе.

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На самые часто задаваемые вопросы украинцев ответил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник в интервью Оксане Соколовой.

Что такое "Дія.Підпис" и зачем он нужен?

В украинском приложении электронная подпись одна из самых современных технологий. Ее не нужно сохранять в виде файла и держать, к примеру, на флешке. "Дія.Підпис" работает с помощью идентификации лица. Нейросеть приложения анализирует движения человека и сравнивает его с изображением в паспорте.

Однако в комментариях под видео пользователи жалуются, что не всегда приложение работает корректно. К примеру, если женщина изменила цвет волос, то ее лицо уже не распознается.

"Дія ещё не совершенна. Не могу получить подпись, потому что меня не узнает программа. Причина в том, что я поменяла цвет волос с белого в черный и отпустила челку. И все: Дія не узнает. Как так? Для кого разрабатывали программу? Для мужчин? Можно поинтересоваться? Паспорт выдаётся на 10 лет. За это время женщина может постареть, изменить свою внешность с помощью косметолога, парикмахера. И тут бац: система не узнает", - сетует Наталья Соловьева.

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Почему сертификат не появляется в "Дії" самостоятельно?

Автоматически эта функция не работает, поскольку речь идет о медицинских данных. Для этого нужно заказать covid-сертификат отдельно:

  • убедиться в том, что установлена последняя версия приложения;
  • зайти в раздел "Послуги" и найти "Ковід-сертфікат";
  • согласится с содержанием заявления о передаче данных, поскольку это медицинские данные;
  • потом пройти через верификацию "Дія.Підпис".

Баник напоминает, что для получения сертификата нужно обновить приложение до финальной версии.

Чем отличается бумажный covid-сертификат от цифрового?

По сути, это один и тот же документ, говорят в Минцифре. Сертификат подтверждает вакцинацию: как бумажный, так и электронный.

Сейчас в ведомстве работают над тем, чтобы можно было распечатать документ вместе с QR-кодом не с телефона, а компьютера, если у человека нет возможности пользоваться приложением. На сертификате, который выдается врачами, QR-код отсутствует, который можно воспользоваться за границей.

Что делать, если не подтягивается информация от helsi?

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В таком случае нужно обращаться к семейному врачу или в той точке вакцинации, где она была осуществлена. Такие случае происходят из-за ошибок в некоторых данных, предоставляемых приложению.

Какие три формы covid-сертификатов будут в будущем?

В процессе создания три формы ковидных сертификатов:

  • после двух вакцинаций;
  • ПЛР-тест, который также нужно заказывать;
  • тест на антитела.

Можно ли подделать цифровые covid-сертификаты в "Дії"?

Как утверждают в Минцифре, несуществующие данные загрузить в приложение нельзя. Команда, которая работает над проектом "Дія", мониторит информацию в Сети. Так, если появляются объявления о фейковой вакцинации, то эта информация передается в киберполицию.

Также напоминают о том, что все еще проходит конкурс Bug Bounty, который направлен на выявление таких вот недостатков. Для белых хакеров специально создали копию приложения.

Какой срок действия международного covid-сертификата?

Всемирная организация здоровья определила действие такого документа в течение 180 дней с момента второй вакцинации.

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"Поскольку карантин, пандемия застали весь мир неожиданно, то не проведено полный цикл всех "нескольколетних" испытаний вакцин для того, чтобы быть уверенными, что они будут действовать в течение какого-то времени. Поэтому определено 180 дней. Как только там будет определятся, что вакцина действует больше, чем 180 дней, у нас автоматически будет обновляться информация", – утверждает Баник.

Напомним, в итальянском городе Ровиго оштрафовали посетителя пиццерии, который обедал в заведении без "зеленого пропуска", свидетельствующего о наличии вакцинации от коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или недавно перенесенной болезни. С 6 августа такой документ обязательный для доступа в рестораны и бары в помещениях. С 1 сентября его действие распространится на итальянские школы, университеты и транспорт.

Тем временем украинский covid-сертификат уже признают за границей. Одним из первых его действие проверил журналист Олег Деренюга, находясь на территории Франции.

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