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"Дія" работает! Украинский COVID-сертификат действует за границей

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
25 августа, 12:35
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В Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото
Украинские COVID-сертификаты работают в Европе. Коллаж: "Сегодня"
Украинские COVID-сертификаты работают в Европе. Коллаж: "Сегодня"

Украинский журналист, главред издания "НикВести", Олег Деренюга, находясь на территории Франции, проверил, работает ли международный сертификат в приложении "Дія".

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Официант в кафе, отсканировал QR-код сертификата в приложении "Дія" и принялся обслуживать клиента. Журналист сказал, что в тот момент почувствовал гордость за Украину и за то, что правительство "смогло сделать полезный сервис, который реально работает.

"Работает "Дія", показывает. Это наверное самое приятное чувство, удивление", – сказал Олег.

Зачем нужны COVID-сертификаты

Главный плюс COVID-сертификата международного образца – это возможность путешествовать в страны, которые его признали.

Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Как оформить сертификат в приложении

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Для создания сертификата нужны ID-карта или заграничный паспорт в "Дії".

Как это работает на практике:

  • сначала нужно обновить приложение "Дія" до последней версии;
  • потом – сделать в меню "Дія.Підпис";
  • затем в "Послуги" COVID-сертификат добавить через "Дія.Підпис" сертификат.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 20 августа, в Украине будет два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Разница заключается в количестве медицинской информации и наличии фото.

Напомним, 19 августа ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія".

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