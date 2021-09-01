Covid-сертифікат в "Дії" – в Мінціфрі відповіли на найпроблемніші питання користувачів

Незважаючи на те, що тестування цієї функції вже завершилося, українці все ще скаржаться на некоректну роботу програми

Тестування COVID-сертифікатів завершилося. Колаж: "Сьогодні"

Тестування covid-сертифікату в додатку "Дія" завершилося. Тепер він доступний на iOS і Android, а QR-код зчитується в Європейському союзі.

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На найпоширеніші питання українців відповів керівник з розвитку електронних послуг Мінціфри Мстислав Банік в інтерв'ю Оксані Соколовій.

Що таке "Дія.Підпіс" і навіщо він потрібен?

В українському додатку електронний підпис одна з найсучасніших технологій. Її не потрібно зберігати у вигляді файлу і тримати, наприклад, на флешці. "Дія.Підпіс" працює за допомогою ідентифікації особи. Нейромережа додатку аналізує рухи обличчя і порівнює його із зображенням в паспорті.

Однак в коментарях під відео користувачі скаржаться, що не завжди додаток працює коректно. Наприклад, якщо жінка змінила колір волосся, то її обличчя вже не розпізнається.

"Дія ще не досконала. Не можу отримати підпис, тому що мене не впізнає програма. Справа в тому, що я змінила колір волосся з білого на чорний і відпустила чубчик. І все: Дія не впізнає. Як так? Для кого розробляли програму? Для чоловіків? Можна поцікавитися? Паспорт видається на 10 років. За цей час жінка може постаріти, змінити свою зовнішність за допомогою косметолога, перукаря. І тут бац: система не дізнається ", – нарікає Наталія Соловйова.

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Чому сертифікат не з'являється в "Дії" самостійно?

Автоматично ця функція не працює, оскільки мова йде про медичні дані. Для цього потрібно замовити covid-сертифікат окремо:

переконатися в тому, що ви використовуєте останню версію додатка;

зайти в розділ "Послуги" і знайти "Ковід-сертфікат";

погодитися з вмістом заяви про передачу даних, оскільки це медична інформаціяі;

потім пройти через верифікацію "Дія.Підпіс".

Баник нагадує, що для отримання сертифікату потрібно оновити додаток до фінальної версії.

Чим відрізняється паперовий covid-сертифікат від цифрового?

По суті, це один і той же документ, кажуть в Мінціфрі. Сертифікат підтверджує вакцинацію: як паперовий, так і електронний.

Зараз у відомстві працюють над тим, щоб можна було роздрукувати документ разом з QR-кодом ні з телефону, а комп'ютера, якщо у людини немає можливості користуватися додатком. На сертифікаті, який видається лікарями, QR-код відсутній. Саме він потрібен для подорожі за кордон.

Що робити, якщо не підтягується інформація від helsi?

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У такому випадку потрібно звертатися до сімейного лікаря або в тій точці вакцинації, де вона була здійснена. Такі випадки відбуваються через помилки в деяких даних, що надаються додатком.

Які три форми covid-сертифікатів будуть в майбутньому?

У процесі створення три форми ковідних сертифікатів:

після двох вакцинацій;

ПЛР-тест, який також потрібно замовляти;

тест на антитіла.

Чи можна підробити цифрові covid-сертифікати в "Дії"?

Як стверджують в Мінціфрі, неіснуючі дані завантажити в додаток можна. Команда, яка працює над проектом "Дія", моніторить інформацію в Мережі. Так, якщо з'являються оголошення про фейкову вакцинацію, то ця інформація передається в кіберполіцію.

Також нагадують про те, що зараз проходить конкурс Bug Bounty, який спрямований на виявлення таких ось недоліків. Для білих хакерів спеціально створили копію програми.

Який строк дії міжнародного covid-сертифікату?

Всесвітня організація здоров'я визначила дію такого документа протягом 180 днів з моменту другої вакцинації.

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"Оскільки карантин, пандемія застали весь світ несподівано, не проведено повний цикл всіх "кількарічних" випробувань вакцин для того, щоб бути впевненими, що вони діятимуть протягом якогось часу. Тому визначено 180 днів. Як тільки там буде визначаться, що вакцина діє більше, ніж 180 днів, у нас автоматично оновлюватиметься інформація", – стверджує Баник.

Нагадаємо, в італійському місті Ровіго оштрафували відвідувача піцерії, який обідав в закладі без "зеленого пропуску", що свідчить про наявність вакцинації від коронавіруса, негативного ПЛР-теста або нещодавно перенесеної хвороби. З 6 серпня такий документ обов'язковий для доступу в ресторани і бари в приміщеннях. З 1 вересня його дія пошириться на італіські школи, університети і транспорт.

Тим часом український covid-сертифікат вже визнають за кордоном. Одним з перших його дію перевірив журналіст Олег Деренюга, перебуваючи на території Франції.