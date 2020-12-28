Цифра дня. Долги Украины увеличиваются

В ноябре 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 1,3% в гривне, до 2,398 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 1,2%, до 84,24 млрд долларов. С начала года долларовый госдолг увеличился на 0,81 млрд.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

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В частности, в ноябре:

государственный внешний долг составлял 1,204 трлн грн (50,2% от общей суммы), или 42,29 млрд долл.;

государственный внутренний долг – 905,1 млрд грн (37,74%), или 31,79 млрд долл.;

гарантированный государством долг – 289,19 млрд грн (12,06%), или 10,16 млрд долл.

Ранее в Счетной палате также рассказали, сколько каждый украинец заплатил за госдолг.

При этом Министерство финансов Украины планирует сократить государственный долг на 3% в 2021 году. Глава Минфина Сергей Марченко уже признавал, что Украина берет кредиты, чтобы вернуть старые долги. При этом он заверял: новые займы берутся только в тех объемах, которые позволят рассчитаться с кредиторами.

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