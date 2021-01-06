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Цены на нефть взлетели до максимума с февраля-2020: что повлияло

6 января, 13:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость эталонных сортов достигла 11-месячного пика

Мировые цены на нефть стремительно растут после того, как накануне Саудовская Аравия объявила о дополнительном снижении добычи в феврале-марте, несмотря на решение стран ОПЕК+ о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта-2021.

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Нефтяные цены уже подскочили до максимума с февраля 2020 года.

По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:38 по киевскому времени составила 54,41 доллара за баррель – на 0,81 доллара (1,51%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 50,37 доллара за баррель, что на 0,44 доллара (0,88%) выше уровня предыдущей сессии.

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Саудовской Аравии решила добровольно сократить добычу на фоне распространения нового штамма коронавируса и ужесточения карантинных мер в Европе.

Так, Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с.

Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу.

Напомним, ранее по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году:

  • с 1 января страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки;
  • министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.
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