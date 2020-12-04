В мире быстро дорожает нефть: экспортеры договорились о сокращении добычи

Страны ОПЕК и Россия договорились ослабить сокращение добычи всего на 25%, 0,5 млн баррелей в сутки, с января 2021 года. Таким образом, сокращение суточной добычи составит 7,2 б/с, а не 5,8 б/с, как планировалось ранее. Несмотря на то, что в ОПЕК+ не договорились о единой политике на весь 2021 год, достижение компромисса вызвало рост мировых цен на нефть. Инвесторы увидели в сделке подтверждение прогноза о подорожании нефти в 2021 году.

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По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:12 по киевскому времени составила 49,52 доллара за баррель – на 0,81 доллара (1,66%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 46,29 доллара за баррель, что на 0,065 доллара (1,42%) выше уровня предыдущей сессии.

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"ОПЕК+ скоординированно устраняет препятствия для выхода из сделки о сокращении добычи... Это укрепляет нашу убежденность в устойчивом росте цен на нефть в 2021 году", - говорится в отчете Goldman Sachs.

При этом члены ОПЕК+ не пришли к долгосрочному соглашению, сообщает Reuters. С января 2021 года они будут проводить заседания, чтобы проанализировать текущее состояние нефтяного рынка и скорректировать уровень ограничений добычи нефти.

История сделки

Апрель-2020. После обвала цен на нефть страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи нефти. Соглашение рассчитано до 1 мая 2022 года.

Май-июль 2020 года. Сокращение добычи составляло 9,7 млн б/с.

Август-декабрь 2020 года. Сокращение добычи – 7,7 млн б/с.

С 1 января 2021 года должно было быть 5,8 млн б/с. Но из-за второй волны коронавируса в ОПЕК+ стали обсуждать менее резкое восстановление добычи.

Декабрь-2020. ОПЕК+ принял решение, что сокращение с 2021 года составит 7,2 млн б/с.

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Напомним, в Украине уже подорожали бензин и дизельное топливо. Эксперты отмечают, что потенциал для роста цен пока исчерпан у тех трейдеров, кто их уже повысил. Но он остается у тех, кто пока держал цены стабильными.

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