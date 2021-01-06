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Ціни на нафту злетіли до максимуму з лютого-2020: що вплинуло

6 січня, 13:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість еталонних сортів досягла 11-місячного піку

Світові ціни на нафту стрімко зростають після того, як напередодні Саудівська Аравія оголосила про додаткове зниження видобутку в лютому-березні, незважаючи на рішення країн ОПЕК+ про поступове збільшення нафтовидобутку на 2 млн барелів на добу після березня-2021.

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Нафтові ціни вже підскочили до максимуму з лютого 2020 року.

За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:38 київським часом становила 54,41 долара за барель – на 0,81 долара (1,51%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 50,37 долара за барель, що на 0,44 долара (0,88%) вище рівня попередньої сесії.

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В тренді
Ціни на нафту злетіли до максимуму з лютого-2020: що вплинуло

Саудівська Аравія вирішила добровільно скоротити видобуток на тлі поширення нового штаму коронавірусу і посилення карантинних заходів в Європі.

Так, Саудівська Аравія додатково знизить видобуток в лютому і березні на 1 млн б/д. Офіційна квота Саудівської Аравії щодо скорочення видобутку в лютому і березні становить 9,119 млн б/д. З урахуванням додаткового скорочення видобуток становитиме 8,125 млн б/д.

Тим часом Росія і Казахстан планують збільшити видобуток.

Нагадаємо, раніше за підсумками грудневої зустрічі країни ОПЕК+ домовилися про поступове збільшення нафтовидобутку, різко скороченого минулого року:

  • з 1 січня країни ОПЕК+ можуть збільшити видобуток нафти загалом на 500 тис. барелів на добу;
  • міністри вирішили збиратися щомісяця, щоб приймати рішення про рівень видобутку залежно від ситуації на ринку, але видобуток можна буде підвищити максимум на 500 тис. б/д на місяць.
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нафта ОПЕК Саудівська Аравія ціна на нафту Brent WTI видобуток нафти ф'ючерси
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