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Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина

22 апреля, 11:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рынок черного золота просел после заметного роста. Опасения инвесторов касательно спроса на нефть повысились

Мировые цены на нефть снижаются после взлета до рекордов за месяц. Рынок подкосили данные о неожиданном росте запасов черного золота в США. Кроме того, растут опасения инвесторов на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии и желания США подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК. Цена Brent уже опустилась ниже 65 долларов, а WTI – до 60 долларов. Это минимум с начала апреля.

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Как свидетельствуют данные Investing, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:08 по киевскому времени составила 64,77 доллара за баррель. Это на 0,55 доллара (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 60,8 доллара за баррель, на 0,55 доллара (0,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей. Это стало сюрпризом:

  • эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,55 млн баррелей;
  • аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 4,4 млн баррелей.

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А рост заболеваемости COVID-19 в азиатских странах (в частности в Индии и Японии) ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса на нефть.

"На энергетическом рынке сейчас много движущих сил, включая растущую обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 в мире, которое подрывает восстановление потребительского спроса", – цитирует Интерфакс редактора Sevens Report Research Тайлера Ричи.

Также в центре внимания участников рынка перспективы принятия в США законопроекта NOPEC, в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК.

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Напомним, ранее в ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в апреле. Уровень сокращения добычи сохранится для всех стран альянса, кроме Казахстана и России. Ранее это привело к росту цен на нефть до максимумов с января 2020 года.

А о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость горючего в Украине, узнавайте из видеодуэли экспертов:

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