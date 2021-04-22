Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина

Мировые цены на нефть снижаются после взлета до рекордов за месяц. Рынок подкосили данные о неожиданном росте запасов черного золота в США. Кроме того, растут опасения инвесторов на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Азии и желания США подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК. Цена Brent уже опустилась ниже 65 долларов, а WTI – до 60 долларов. Это минимум с начала апреля.

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Как свидетельствуют данные Investing, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:08 по киевскому времени составила 64,77 доллара за баррель. Это на 0,55 доллара (0,84%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 60,8 доллара за баррель, на 0,55 доллара (0,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 594 тыс. баррелей. Это стало сюрпризом:

эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,55 млн баррелей;

аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 4,4 млн баррелей.

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А рост заболеваемости COVID-19 в азиатских странах (в частности в Индии и Японии) ставит под вопрос перспективы восстановления глобального спроса на нефть.

"На энергетическом рынке сейчас много движущих сил, включая растущую обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 в мире, которое подрывает восстановление потребительского спроса", – цитирует Интерфакс редактора Sevens Report Research Тайлера Ричи.

Также в центре внимания участников рынка перспективы принятия в США законопроекта NOPEC, в соответствии с которым министерство юстиции США сможет подавать антимонопольные иски против государств ОПЕК.

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Напомним, ранее в ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в апреле. Уровень сокращения добычи сохранится для всех стран альянса, кроме Казахстана и России. Ранее это привело к росту цен на нефть до максимумов с января 2020 года.

А о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость горючего в Украине, узнавайте из видеодуэли экспертов:

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