Цены на нефть взлетели до максимума за месяц

Инвесторы рассчитывают, что спрос на черное золото будет расти на фоне восстановления американской экономики

Мировые цены на нефть продолжили рост, который начался на фоне новых прогнозов ОПЕК. Ускорение ему придали статистические данные о состоянии экономики США. Цена Brent уже превысила 67 долларов за баррель. Этого не происходило с середины марта.

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Как свидетельствуют данные Investing, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:33 по киевскому времени составила 69,07 доллара за баррель. Это на 0,13 доллара (0,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 63,49 доллара за баррель, на 0,03 доллара (0,05%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

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Так, в США количество новых заявок на пособие по безработице упало до минимума с начала пандемии, а темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы. Это позволило инвесторам на рынке нефти рассчитывать на рост спроса на черное золото.

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Напомним, ранее в ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в апреле. Уровень сокращения добычи сохранится для всех стран альянса, кроме Казахстана и России. Это уже приводило к росту цен на нефть до максимумов с января 2020 года.

Несмотря на подорожание нефти, цены на бензин в Украине пока снижаются. А подробнее о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость горючего в Украине, узнавайте из видеодуэли экспертов:

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