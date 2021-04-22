Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина

Світові ціни на нафту знижуються після злету до рекордів за місяць. Ринок підкосили дані про несподіване зростання запасів чорного золота в США. Крім того, зростають побоювання інвесторів на тлі зростання захворюваності на COVID-19 в Азії і бажання США подавати антимонопольні позови проти країн ОПЕК. Ціна Brent вже опустилася нижче 65 доларів, а WTI – до 60 доларів. Це мінімум з початку квітня.

Реклама

Як свідчать дані Investing, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:08 за київським часом склала 64,77 долара за барель. Це на 0,55 долара (0,84%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час становила 60,8 долара за барель, на 0,55 долара (0,9%) нижче рівня на закриття попередньої сесії.

Реклама

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 594 тис. барелів. Це стало сюрпризом:

експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження запасів на 3,55 млн барелів;

аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували зниження на 4,4 млн барелів.

Читайте також: Росія втрачає польський ринок: поставки нафти з РФ впадуть у півтора раза

А зростання захворюваності на COVID-19 в азіатських країнах (зокрема в Індії та Японії) ставить під сумнів перспективи відновлення глобального попиту на нафту.

"На енергетичному ринку зараз багато рушійних сил, включаючи зростаючу стурбованість стосовно поширення COVID-19 у світі, яке підриває відновлення споживчого попиту", – цитує Інтерфакс редактора Sevens Report Research Тайлера Річі.

Також у центрі уваги учасників ринку перспективи прийняття в США законопроєкту NOPEC, відповідно до якого міністерство юстиції США зможе подавати антимонопольні позови проти країн ОПЕК.

Реклама

Нагадаємо, раніше в ОПЕК+ домовилися про обсяги видобутку нафти у квітні. Рівень скорочення видобутку збережеться для всіх країн альянсу, крім Казахстану і Росії. Раніше це призвело до зростання цін на нафту до максимумів з січня 2020 року.

А про те, як нафтові котирування впливають на вартість пального в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама