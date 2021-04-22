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Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина

22 квітня, 11:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ринок чорного золота просів після помітного зростання. Побоювання інвесторів щодо попиту на нафту підвищилися

Світові ціни на нафту знижуються після злету до рекордів за місяць. Ринок підкосили дані про несподіване зростання запасів чорного золота в США. Крім того, зростають побоювання інвесторів на тлі зростання захворюваності на COVID-19 в Азії і бажання США подавати антимонопольні позови проти країн ОПЕК. Ціна Brent вже опустилася нижче 65 доларів, а WTI – до 60 доларів. Це мінімум з початку квітня.

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Як свідчать дані Investing, вартість червневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 11:08 за київським часом склала 64,77 долара за барель. Це на 0,55 долара (0,84%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час становила 60,8 долара за барель, на 0,55 долара (0,9%) нижче рівня на закриття попередньої сесії.

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Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 594 тис. барелів. Це стало сюрпризом:

  • експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували зниження запасів на 3,55 млн барелів;
  • аналітики, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували зниження на 4,4 млн барелів.

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А зростання захворюваності на COVID-19 в азіатських країнах (зокрема в Індії та Японії) ставить під сумнів перспективи відновлення глобального попиту на нафту.

"На енергетичному ринку зараз багато рушійних сил, включаючи зростаючу стурбованість стосовно поширення COVID-19 у світі, яке підриває відновлення споживчого попиту", – цитує Інтерфакс редактора Sevens Report Research Тайлера Річі.

Також у центрі уваги учасників ринку перспективи прийняття в США законопроєкту NOPEC, відповідно до якого міністерство юстиції США зможе подавати антимонопольні позови проти країн ОПЕК.

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Нагадаємо, раніше в ОПЕК+ домовилися про обсяги видобутку нафти у квітні. Рівень скорочення видобутку збережеться для всіх країн альянсу, крім Казахстану і Росії. Раніше це призвело до зростання цін на нафту до максимумів з січня 2020 року.

А про те, як нафтові котирування впливають на вартість пального в Україні, дізнавайтеся з відеодуелі експертів:

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