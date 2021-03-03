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Центральный офис банка "Аркада" хотят продать почти за миллиард

3 марта, 15:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу участок земли в центре Киева

4 марта Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе права собственности на основные активы обанкротившегося АКБ "Аркада".

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Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

С молотка пойдут головной офис банка площадью 14,1 тыс. кв. м и земельный участок площадью 0,5 га в центре Киева (ул. Ольгинская, 3-А). Торги будут проходить на сайте Prozorro.Sales, по английской модели аукциона, когда цена пошагово увеличивается.

Стартовая цена лота – 971,08 млн грн.

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Фото: prozorro.sale

Фото: prozorro.sale

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Напомним, Нацбанк Украины принял решение о ликвидации банка "Аркада", который был объявлен неплатежеспособным в конце августа-2020.

Также сообщалось, что "Аркаду" объявили банкротом из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Это первый с ноября 2018 года банк, который попал в категорию обанкротившихся.

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банкротство банкроты ФГВФЛ аукционы

Источник: Сегодня

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