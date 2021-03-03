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Центральний офіс банку "Аркада" хочуть продати майже за мільярд

3 березня, 15:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Фонд гарантування вкладів виставить на продаж ділянку землі в центрі Києва

4 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні права власності на основні активи збанкрутілого АКБ "Аркада".

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Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

З молотка підуть головний офіс банку площею 14,1 тис. кв. м і земельна ділянка площею 0,5 га в центрі Києва (вул. Ольгинська, 3-А). Торги проходитимуть на сайті Prozorro.Sales, за англійською моделлю аукціону, коли ціна покроково збільшується.

Стартова ціна лота – 971,08 млн грн.

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Фото: prozorro.sale

Фото: prozorro.sale

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Нагадаємо, Нацбанк України прийняв рішення про ліквідацію банку "Аркада", який було оголошено неплатоспроможним наприкінці серпня-2020.

Також повідомлялося, що "Аркаду" оголосили банкрутом через зменшення нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Це перший з листопада 2018 року банк, який потрапив в категорію збанкрутілих.

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банкротство банкроти ФГВФО аукціони

Джерело: Сьогодні

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