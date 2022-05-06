Без ПриватБанка и других: "Укрзализныця" закрыла продажу билетов через онлай-сервисы

Часть онлайн-сервисов "Укрзализныци" будут недоступны для пассажиров некоторое время

Укрзализныця приостановила продажу билетов / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" объявила о временной приостановке продажи билетов на поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Реклама

Речь идет о невозможности покупать билеты через партнерские сервисы УЗ, а именно:

Приват Банк;

Tickets.ua;

Proizd.ua.

Сейчас билеты онлайн можно покупать только через через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua.

"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы", – сказано в сообщении.

Реклама

При этом билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".

Ракетные удары по инфраструктуре УЗ

Российские войска 3 мая нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожным подстанциям в Украине. Были обстреляны 6 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.

Из-за обстрелов задержались 14 поездов. К счастью, никто не пострадал.

Реклама

Ранее мы показывали, как выглядит поезд для раненых, и рассказывали, что "Укрзализныця" получила партию станций скоростного интернета Starlink от Илона Маска.