Без ПриватБанка и других: "Укрзализныця" закрыла продажу билетов через онлай-сервисы

"Укрзализныця" объявила о временной приостановке продажи билетов на поезда.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Речь идет о невозможности покупать билеты через партнерские сервисы УЗ, а именно:
Далее по теме
- Приват Банк;
- Tickets.ua;
- Proizd.ua.
Сейчас билеты онлайн можно покупать только через через официальный сайт Укрзализныци booking.uz.gov.ua.
"Ограничение агентских продаж является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн-системы "Укрзалізниці" и гарантировать бесперебойность их работы", – сказано в сообщении.
При этом билеты на поезда в пределах Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чат-ботах "Укрзализныци".
Ракетные удары по инфраструктуре УЗ
Российские войска 3 мая нанесли ряд ракетных ударов по железнодорожным подстанциям в Украине. Были обстреляны 6 железнодорожных станций в центре и на западе Украины.
Из-за обстрелов задержались 14 поездов. К счастью, никто не пострадал.
Ранее мы показывали, как выглядит поезд для раненых, и рассказывали, что "Укрзализныця" получила партию станций скоростного интернета Starlink от Илона Маска.