Без ПриватБанку та інших: "Укрзалізниця" закрила продаж квитків через онлай-сервіси

Частина онлайн-сервісів "Укрзалізниці" буде недоступна для пасажирів деякий час

Укрзалізниця призупинила продаж квитків / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" оголосила про тимчасове призупинення продажу квитків на потяги.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Йдеться про неможливість купувати квитки через партнерські сервіси УЗ, а саме:

Приват Банк;

Tickets.ua;

Proizd.ua.

Зараз квитки онлайн можна купувати лише через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua.

"Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи "Укрзалізниці" та гарантувати безперебійність їхньої роботи", – сказано у повідомленні.

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При цьому квитки на потяги в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах "Укрзалізниці".

Ракетні удари по інфраструктурі УЗ

Російські війська 3 травня завдали ряд ракетних ударів залізничними підстанціями в Україні. Було обстріляно 6 залізничних станцій у центрі та на заході України.

Через обстріл затрималися 14 поїздів. На щастя, ніхто не постраждав.

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Раніше ми показували, як виглядає поїзд для поранених, та розповідали, що "Укрзалізниця" отримала партію станцій швидкісного інтернету Starlink від Ілона Маска.