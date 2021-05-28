Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)

Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь, говорит Тарас Качка

Беларусь ввела особый режим импорта товаров из Украины / Фото: Wikipedia, Сегодня, me_tema.livejournal.com

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинская товаров.

Реклама

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, под ограничения попали украинские товары:

кондитерские изделия;

шоколад;

соки;

пиво;

плиты ДСП и ДВП;

обои;

туалетная бумага и упаковка;

кирпич;

керамическая плитка;

стеклянные ампулы;

сельхозтехника для посева;

стиральные машины;

мебель.

Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

Качка заявил, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными. А режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.

Реклама

Украинское правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

Напомним, что после принудительной посадки авиалайнера Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, в Евросоюзе начали готовить новые санкции против Беларуси. Среди прочего предлагают запретить импорт белорусских товаров. Если Украина присоединится к ограничениям, с полок магазинов исчезнет немало товаров: белорусское белье, морепродукты, бытовая техника, косметика и сладости.

Однако большую часть импорта из Беларуси составляют бензин и другие нефтепродукты, а также удобрения и промышленная продукция.

Также сообщалось, что Беларусь может остановить поставки бензина в Украину.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске