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Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)

28 мая, 14:40

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь, говорит Тарас Качка

Беларусь ввела особый режим импорта товаров из Украины

Беларусь ввела особый режим импорта товаров из Украины / Фото: Wikipedia, Сегодня, me_tema.livejournal.com

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинская товаров.

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Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, под ограничения попали украинские товары:

  • кондитерские изделия;
  • шоколад;
  • соки;
  • пиво;
  • плиты ДСП и ДВП;
  • обои;
  • туалетная бумага и упаковка;
  • кирпич;
  • керамическая плитка;
  • стеклянные ампулы;
  • сельхозтехника для посева;
  • стиральные машины;
  • мебель.

Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

Качка заявил, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными. А режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь.

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Украинское правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.

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Напомним, что после принудительной посадки авиалайнера Ryanair в Минске и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, в Евросоюзе начали готовить новые санкции против Беларуси. Среди прочего предлагают запретить импорт белорусских товаров. Если Украина присоединится к ограничениям, с полок магазинов исчезнет немало товаров: белорусское белье, морепродукты, бытовая техника, косметика и сладости.

Однако большую часть импорта из Беларуси составляют бензин и другие нефтепродукты, а также удобрения и промышленная продукция.

Также сообщалось, что Беларусь может остановить поставки бензина в Украину.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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