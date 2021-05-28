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Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)

28 травня, 14:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі, каже Тарас Качка

Білорусь ввела особливий режим імпорту товарів з України

Білорусь ввела особливий режим імпорту товарів з України / Фото: Wikipedia, Сьогодні, me_tema.livejournal.com

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українська товарів.

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Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, під обмеження потрапили українські товари:

  • кондитерські вироби;
  • шоколад;
  • соки;
  • пиво;
  • плити ДСП і ДВП;
  • шпалери;
  • туалетний папір і упаковка;
  • цегла;
  • керамічна плитка;
  • скляні ампули;
  • сільгосптехніка для посіву;
  • пральні машини;
  • меблі.

Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.

Качка заявив, що такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними. А режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі.

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Український уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

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Нагадаємо, що після примусової посадки авіалайнера Ryanair в Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевичав Євросоюзі почали готувати нові санкції проти Білорусі. Серед іншого пропонують заборонити імпорт білоруських товарів. Якщо Україна приєднається до обмежень, з полиць магазинів зникне чимало товарів: білизна, морепродукти, побутова техніка, косметика і солодощі.

Однак більшу частину імпорту з Білорусі становлять бензин і інші нафтопродукти, а також добрива і промислова продукція.

Також повідомлялося, що Білорусь може зупинити поставки бензину до України.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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