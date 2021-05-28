Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)

Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі, каже Тарас Качка

Білорусь ввела особливий режим імпорту товарів з України / Фото: Wikipedia, Сьогодні, me_tema.livejournal.com

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українська товарів.

Реклама

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, під обмеження потрапили українські товари:

кондитерські вироби;

шоколад;

соки;

пиво;

плити ДСП і ДВП;

шпалери;

туалетний папір і упаковка;

цегла;

керамічна плитка;

скляні ампули;

сільгосптехніка для посіву;

пральні машини;

меблі.

Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.

Качка заявив, що такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними. А режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі.

Реклама

Український уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Нагадаємо, що після примусової посадки авіалайнера Ryanair в Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевичав Євросоюзі почали готувати нові санкції проти Білорусі. Серед іншого пропонують заборонити імпорт білоруських товарів. Якщо Україна приєднається до обмежень, з полиць магазинів зникне чимало товарів: білизна, морепродукти, побутова техніка, косметика і солодощі.

Однак більшу частину імпорту з Білорусі становлять бензин і інші нафтопродукти, а також добрива і промислова продукція.

Також повідомлялося, що Білорусь може зупинити поставки бензину до України.

Відео: Сьогодні

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську