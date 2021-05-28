Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)

Білорусь ввела особливий режим імпорту товарів з України / Фото: Wikipedia, Сьогодні, me_tema.livejournal.com
Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка заявив, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українська товарів.
Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, під обмеження потрапили українські товари:
- кондитерські вироби;
- шоколад;
- соки;
- пиво;
- плити ДСП і ДВП;
- шпалери;
- туалетний папір і упаковка;
- цегла;
- керамічна плитка;
- скляні ампули;
- сільгосптехніка для посіву;
- пральні машини;
- меблі.
Це рішення затверджено постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня №292. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців.
Качка заявив, що такі дії є необґрунтованими і дискримінаційними. А режим індивідуального ліцензування означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі.
Український уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.
Нагадаємо, що після примусової посадки авіалайнера Ryanair в Мінську і затримання опозиційного журналіста Романа Протасевичав Євросоюзі почали готувати нові санкції проти Білорусі. Серед іншого пропонують заборонити імпорт білоруських товарів. Якщо Україна приєднається до обмежень, з полиць магазинів зникне чимало товарів: білизна, морепродукти, побутова техніка, косметика і солодощі.
Однак більшу частину імпорту з Білорусі становлять бензин і інші нафтопродукти, а також добрива і промислова продукція.
Також повідомлялося, що Білорусь може зупинити поставки бензину до України.
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську