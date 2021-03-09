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Байдена подозревают в закулисной сделке с Германией

9 марта, 11:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Конгрессмены официально обратились к администрации президента и просят ввести санкции против "Северного потока – 2"

Члены Конгресса США направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием поскорее ввести новые санкции против газопровода "Северный поток – 2". Представителей Конгресса обеспокоило то, как администрация президента Джо Байдена воплощает в жизнь план по введению санкций.

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Об этом сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей США по иностранным делам.

Конгрессмены опасаются, что администрация тянет с санкциями для того, чтобы оставить возможность заключить с Германией "закулисную сделку".

"Мы глубоко обеспокоены тем, что резкие заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями", – написали законодатели.

Поэтому они просят Блинкена представить Конгрессу новые санкции, не дожидаясь 17 мая, на которое запланирован следующий его доклад.

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Напомним, 22 февраля Министерство финансов США уже расширило санкции и добавило в черный список компанию "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно "Фортуна", которое занимается строительством "Северного потока – 2".

Кроме того, минимум 18 европейских компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в проекте по строительству "Северного потока – 2" после расширения американских санкций против России.

А президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока ЕС и США не будут смягчать свою позицию по вопросу "Северного потока – 2", Украина будет в безопасности:

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конгресс санкции конгрессмены Северный поток 2

Источник: Сегодня

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