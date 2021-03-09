Байдена підозрюють у закулісній угоді з Німеччиною

Члени Конгресу США направили лист держсекретареві Ентоні Блінкену з вимогою якнайшвидше ввести нові санкції проти газопроводу "Північний потік – 2". Представників Конгресу стурбувало те, як адміністрація президента Джо Байдена втілює в життя план введення санкцій.
Про це повідомила пресслужба комітету Палати представників США у закордонних справах.
Конгресмени побоюються, що адміністрація тягне з санкціями, щоб залишити можливість укласти з Німеччиною "закулісну угоду".
"Ми глибоко занепокоєні тим, що різкі заяви адміністрації стосовно трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями", – написали законодавці.
Тому вони просять Блінкена представити Конгресу нові санкції, не чекаючи 17 травня, на яке запланована наступна його доповідь.
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Нагадаємо, 22 лютого Міністерство фінансів США вже розширило санкції і додало до чорного списку компанію "КВТ-РУС" та судно "Фортуна", яке займається будівництвом "Північного потоку – 2".
Крім того, мінімум 18 європейських компаній уже вийшли або пообіцяли припинити свою участь у проєкті будівництва "Північного потоку – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.
А президент України Володимир Зеленський заявляв, що допоки ЄС і США не пом'якшуватимуть свою позицію з питання "Північного потоку – 2", Україна буде в безпеці:
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