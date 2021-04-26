Альтернатива МВФ? Украина может продать евробондов на 3,3 млрд долларов

Украинским компаниям упростили условия выхода на мировые финансовые рынки для привлечения внешнего финансирования

Пока Киев и МВФ без видимых перспектив ведут переговоры об условиях меморандума на выделение очередного транша кредита, Национальный банк Украины усовершенствовал ряд норм, которые помогут отечественным компаниям осуществлять платежные операции с собственными долговыми ценными бумагами, размещенными за рубежом для привлечения внешнего финансирования.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Для упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций (евробондов) за рубежом:

исключили из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашение еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг;

разрешили покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке к датам платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявил, что такие изменения должны упростить привлечение средств, способствовать увеличению капитальных поступлений в экономику Украины и улучшить ее инвестиционный потенциал.

А между тем "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах сообщает, что Украина размещает 8-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов под 6,875% годовых.

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Начальный ориентир доходности выпуска составлял 7-7,25%. Спрос на долговые бумаги Украины по финальной ставке превысил 3,3 млрд долларов. Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JP Morgan.

Напомним, в январе-2020 Украина привлекла 1,25 евро на 10 лет под 4,375% годовых.

А в начале июля-2020 отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия привела к отмене выпуска евробондов. Однако уже 17 июля Украине удалось одолжить через еврооблигации 2 млрд долларов под ставку 7,25%.

Также напомним, 13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand by. А глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

Как известно, МВФ 9 июня 2020 утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Однако судьба второго транша до сих пор не решена.

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