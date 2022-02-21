Акции российских компаний стремительно летят в пропасть — при чем здесь Украина

Рынкам сейчас невероятно трудно оценить все геополитические риски

Акции российских компаний стремительно падают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На фоне обострения в Донбассе, акции российских компаний летят в пропасть.

Об этом сообщает "РБК Инвестиции".

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Например, индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов, а индекс РТС опустился ниже отметки 1200 пунктов.

Котировки российских компаний падают на фоне эскалации ситуации в Донбассе. По словам директора британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдварда Парка, рынкам невероятно трудно оценить геополитический риск.

"За выходные дни настроения ухудшились, а затем вновь улучшились. Похоже, что нас ждет еще одна неделя неопределенности", — сказал он в комментарии Finversia.ru.

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Инвесторы опасаются, что война между Украиной и Россией может продлить рост инфляции в развитых странах, нарушив поставки важных сырьевых товаров: в России это нефть, пшеница и металлы, в Украине же — кукуруза и пшеница.





Акции российских компаний состоянием на 13:36 по Киеву / Фото: t.me/nexta_live

Еврокомиссия "отрежет" РФ от финансовых рынков

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае вторжения РФ в Украину ЕС и США введут против государства санкции. Об этом она сообщила в эфире немецкого канала ARD — передает Reuters.

"Если Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть, — экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика — самое слабое место России. Финансовые санкции будут означать, что Россию отрежут от международных финансовых рынков", — отметила она.

По словам политика, штрафные меры будут введены в отношении товаров западных стран, в которые нужны России для модернизации и диверсификации своей экономики.

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Что будет с банками в Украине в случае реального вторжения?

По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, если в каком то городе или по всей стране начнутся беспорядки, связанные с военными действиями, банковские учреждения сразу перестанут работать.

Это означает, что отделения будут закрыты, банкоматы станут пустыми или вообще будут вывезены банком.

Также нельзя будет расплатиться карточкой, поскольку банковская система временно перестанет функционировать.

Экономист сразу предупредил всех желающих легкой наживы, что в случае вскрытия банковского хранилища деньги обрызгивают специальной краской и воспользоваться ими нельзя уже ни в одном учреждении.

Эксперт вспомнил ситуацию на востоке Украины, когда после оккупации части территорий преступники пытались сбыть купюры с окрашенными этой краской краями. В таких случаях их задерживали и привлекали к уголовной ответственности

Ранее мы писали, как биржевая паника искусственно взвинчивает курс доллара, а также рассказывали, как угроза вторжения повлияла на полеты над Украиной.