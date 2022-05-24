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25 мая – почему многие ждут эту дату и что должно произойти

Объяснительная записка
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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24 мая, 17:00
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Главное, что ожидается в этот день, – дефолт в России. И вот здесь возможны разные расклады и действия со стороны Путина. Объясняем.
25 мая в России прогнозируют дефолт. Как отреагирует Путин?
25 мая в России прогнозируют дефолт. Как отреагирует Путин? / Фото: Коллаж: Сегодня

Если месяц назад в разговорах часто можно было услышать фразу: "Подождем 9 мая – и будет видно", то сейчас в подобном контексте многие называют другую дату – 25 мая и слово "дефолт". Только что означает этот день и что должно случиться – знают далеко не все.

С 25 мая продлили военное положение и мобилизацию в Украине

Это не ключевой факт данной статьи, но он тоже играет важную роль.

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Итак, 22 мая Верховная Рада одобрила указ президента, продлив военное положение (ВП) и общую мобилизацию с 25 мая. Причем если раньше ВП трижды подряд устанавливалось на 30 дней, то сейчас – сразу на 90, до 23 августа, аккурат под День Независимости Украины. Что бы это значило, мы объясняли здесь.

А теперь перейдем к ключевому событию, которое ожидается 25 мая.

Дефолт России, и как он может отразиться на войне в Украине

Именно 25 мая 2022 года истекает срок действия специальной лицензии, выданной РФ для осуществления платежей владельцам американских облигаций на $40 млрд. И продлена она не будет. Об этом говорится в аналитической статье Reuters.

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В этот день РФ должна провести платеж по облигациям. Если она этого не сделает, то ее неизбежно ждет дефолт. А с ним – спад в экономике и ВВП, хаос на валютном и других рынках… Одним словом – все станет плохо и произойдет это довольно быстро, учитывая, что Россия уже отрезана от большинства мировых рынков.

И аналитики склоняются к тому, что правительство РФ откажется платить по долгам еще и по политическим мотивам, так как речь идет об американских облигациях (подтверждение тому – скандал с "дочкой" компании Google в России).

А если и решат заплатить, то попытаются сделать это в рублях, так как с валютными запасами в РФ из-за санкций, мягко говоря, "не жирно". И это в итоге, по словам министра финансов США Джэнет Йеллен, приведет к техническому дефолту.

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России предложат заплатить за восстановление Украины

Цена вопроса – $300 млрд Центробанка РФ, которые сейчас заморожены в результате санкций. И, как следует из слов Йеллен, США планируют предложить России такой выход из ситуации: они размораживают эти активы, РФ спасается от дефолта, но часть из этих 300 млрд идет на восстановление Украины.

Я думаю, вполне естественно, что, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть затрат, – заявила Йеллен.

Но как на это отреагирует Путин? Вот здесь мнения экономистов и политологов разделились на два основных лагеря.

Реакция Путина на дефолт. Версия 1 – Третья мировая

Путин может пойти ва-банк против всего мира – ему уже будет нечего терять. И первой это почувствует Украина. По сути "специальная операция" превратится в открытую войну, которая со временем станет третьей мировой.

Наверняка наше правительство предполагает и такой – жестко-военный – сценарий, поэтому и продлили ВП в этот раз не на месяц, а на три.

Версия 2 – Игра и торг Путина с мировыми лидерами

Большинство аналитиков все же верят (или хотят верить) именно в этот сценарий, вспоминая, что когда-то Путин был рациональным политиком. И если здравый смысл в его голове победит, то уже скоро начнутся масштабные переговоры.

Причем говорить Россия сначала попытается не с Украиной, а в кругу мировых лидеров: США, Китай, ЕС, Великобритания… Возможно, поучаствует Турция, которая уже объявила свою спецоперацию на Ближнем Востоке в пику Путину. То есть, РФ точно придется идти на уступки.

Именно поэтому в Украине в ближайшее время будет горячо, так как Путину нужны козыри в этой глобальной игре – ему необходимы средства для шантажа.

Таким образом, именно с 25 мая ожидается активный запуск процессов очередного политического передела мира. И Украина может стать тем самым краеугольным камнем нового мирового порядка.

Кстати, по прогнозам экспертов, из-за войны и западных санкций экономике РФ грозит наибольший упадок со времен развала СССР.

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