Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Страна разваливается: экономике РФ грозит наибольший упадок со времен развала СССР

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 11:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогнозируется, что ВВП России обвалится на 30% к концу 2022 из-за войны и западных санкций
России грозит крах
России грозит крах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская экономика начинает разваливаться — импорт в РФ сократился почти на 50%. Это значит, что россияне фактически остались без ресурсов, технологий и товаров из-за границы.

Об этом пишет издание Insider.

Реклама

"Экономика рушится. Мы прогнозируем обвал ВВП на 30% к концу 2022 года", — говорит главный экономист торговой группы Института международных финансов Робин Брукс.

По словам эксперта, собранные с помощью исследователя IIF Джонатана Пингла данные показывают, что экспорт из 20 стран в Россию в апреле сократился на 50% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Но Кремль продолжает торговать нефтью и газом — главными источниками доходово, поэтому месячынй экспорт из России в другие страны в апреле вырос на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Робин Брукс отметил, что положительное сальдо счета текущих операций страны было "огромным", а это означает, что Россия на экспорт отдавала больше, чем получала по импорту.

Реклама

Импорт очень важен для существования России

Российский экономист и социолог Владислав Иноземцев ранее в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24" отметил, что именно импорт критически важен для экономики РФ.

"Верю в полное прекращение в Россию импорта чего-либо. Россия критически зависима от критических импортов", – сказал он.

По словам эксперта, это касается фармацевтического, сельскохозяйственного и продовольственного рынков, а также рынка медицинского оборудования, электронных гаджетов, аппаратов для приема мобильного сигнала, оргтехники, компьютерных систем, комплектующих для транспорта. Все это завозится в Россию больше чем на 95%.

Реклама

Дело в том, что Россия вообще не занимается производством вакцины для сельскохозяйственных животных. Их полностью завозят, а все яйца для бройлеров – европейские, как и семена сахарной свеклы.

Ранее мы уже рассказывали, что в России из-за западных санкций начался дефицит комплектующих для автомобилей, поэтому РФ ведет переговоры с китайскими автопроизводителями относительно партнерства. Также "Сегодня" писали, когда россияне наконец-то почувствуют эффект от санкций.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29368.08

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1984.44

Litecoin (LTC)

69.43

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять