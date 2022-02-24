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Uber прекращает работу в Украине – что будет с украинскими операторами

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 16:00
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Деятельность прекращена только в некоторых городах Украины
Компания Uber объявила о прекращении работы в некоторых городах Украины
Компания Uber объявила о прекращении работы в некоторых городах Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сервис компании Uber перестал работать в Украине.

Об этом говорится в приложении сервиса.

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При выборе геолокации Киев, Харьков или Одесса высвечивается сообщение о том, что поездки в регион недоступны.

"В настоящее время поездки из Uber в этом регионе недоступны", – говорится в сообщении для пассажиров.

Приложение службы
Приложение службы / Фото: скриншот

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Во Львове приложение показывает, что нет доступных поездок.

В связи с ростом геополитической напряженности и последними событиями мы решили временно приостановить работу программы. Безопасность всех приложений является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за обстоятельствами и надеемся, что это временная ситуация, – заявили в пресс-службе компании, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сервисы вызова такси Bolt и Uklon продолжают работать.

Напомним, что в Украине Uber работает с 2016 года и находится в 9 городах.

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McDonald's в Украине прекращает свою работу

Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали в Instagram.

Напомним, что 24 февраля люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.

Ранее мы рассказывали, что некоторые супермаркеты сменили график работы или вообще не открылись сегодня, 24 февраля.

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