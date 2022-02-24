Uber припиняє роботу в Україні — що буде з українськими операторами

Діяльність припинена лише в деяких містах України

Компанія Uber оголосила про припинення роботи в деяких містах України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні.

Про це йдеться у додатку сервісу.

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При виборі геолокації Київ, Харків чи Одеса, висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіон недоступні.

"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", – йдеться у повідомленні для пасажирів.

Додаток служби / Фото: скріншот

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У Львові додаток показує, що немає доступних поїздок.

У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація, – заявили у пресслужбі компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Сервіси виклику таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.

Нагадаємо, що в Україні Uber працює з 2016 року та присутній у 9 містах.

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McDonald's в Україні припиняє свою роботу

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.

"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали в Instagram.

Нагадаємо, що 24 лютого люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.

Також ми розповідали, що деякі супермаркети змінили графік роботи або взагалі не відкрилися сьогодні, 24 лютого.