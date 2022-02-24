Uber припиняє роботу в Україні — що буде з українськими операторами

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні.
Про це йдеться у додатку сервісу.
При виборі геолокації Київ, Харків чи Одеса, висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіон недоступні.
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"Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні", – йдеться у повідомленні для пасажирів.
У Львові додаток показує, що немає доступних поїздок.
У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Безпека всіх користувачів додатків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація, – заявили у пресслужбі компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Сервіси виклику таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.
Нагадаємо, що в Україні Uber працює з 2016 року та присутній у 9 містах.
McDonald's в Україні припиняє свою роботу
Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.
"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали в Instagram.
Нагадаємо, що 24 лютого люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.
Також ми розповідали, що деякі супермаркети змінили графік роботи або взагалі не відкрилися сьогодні, 24 лютого.