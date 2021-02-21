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"Спортмастер" продолжает работать в Украине, несмотря на санкции

21 февраля, 12:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Российской сети запретили торговые операции

Российская торговая сеть "Спортмастер", попавшая под санкции СНБО Украины, продолжает работу. Магазины сети оказались открытыми в воскресенье, 21 февраля.

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"Пока работаем", – сказала агентству Интерфакс по телефону сотрудница одного из магазинов "Спортмастер" в Киеве.

О том, когда торговые точки прекратят работу, пока не сообщается. На вопрос сайта "Сегодня" в сети магазинов не ответили.

Как уточнил директор одного из столичных ТРЦ Александр Меламуд, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети Магазины "Спортмастер", кроме Украины, работают в России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

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Напомним, санкции против "Спортмастера" вводятся на три года и предполагают полный запрет:

  • торговых операций;
  • транзита ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины;
  • вывода капиталов за пределы Украины;
  • ввоза продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.
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Напомним, что 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении 19 компаний, а также восьми физлиц (трех граждан Украины и пятерых россиян).

Смотрите полный список компаний и людей, которые попали под санкции.

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