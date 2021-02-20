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Украина ввела санкции против сети "Спортмастер"

20 февраля, 22:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Компании запрещено проводить какие-либо финансовые операции и выводить деньги из страны

Одной из компаний, попавших под санкции, которые вчера ввел Совет нацбезопасности и обороны Украины, стала российская сеть розничной торговли "Спортмастер".

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Об этом говорится в приложении к указу, который был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Санкции касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая официально зарегистрирована в Сингапуре. Ей принадлежат 99% акций украинской ООО "Спортмастер Украина" – сети магазинов спортивных товаров, учредителем которой она же и является.

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Кроме Украины, магазины "Спортмастер" есть в России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

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Санкции вводятся на три года и предполагают полный запрет:

  • торговых операций;
  • транзита ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины;
  • вывода капиталов за пределы Украины;
  • ввоза продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Напомним, что 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о введении санкций в отношении 19 компаний, а также восьми физлиц (трех граждан Украины и пятерых россиян). Среди них оказались нардеп Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, которая, по данным СМИ, попала в "черный список" из-за оформленного на нее завода в России. Предприятие поставляло нефтепродукты в так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Полный список компаний и людей, которые попали под санкции, читайте на нашем сайте.

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Россия санкции спортивное снаряжение санкции против России

Источник: Сегодня

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