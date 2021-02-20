Україна ввела санкції проти мережі "Спортмайстер"

Компанії заборонено проводити будь-які фінансові операції і виводити гроші з країни

Однією з компаній, що потрапили під санкції, які вчора ввела Рада нацбезпеки і оборони України, стала російська мережа роздрібної торгівлі "Спортмайстер".

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Про це йдеться в додатку до указу, який був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Санкції стосуються компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd, офіційно зареєстрованої в Сінгапурі. Їй належать 99% акцій української ТОВ "Спортмастер Україна" – мережі магазинів спортивних товарів, засновником якої є вона ж.

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Крім України, магазини "Спортмайстер" є в Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.

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Санкції вводяться на три роки і передбачають повну заборону:

торгових операцій;

транзиту ресурсів, перельотів і перевезень по території України;

виведення капіталів за межі України;

ввезення продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.

Нагадаємо, що 19 лютого секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про введення санкцій щодо 19 компаній, а також восьми фізосіб (трьох громадян України і п'ятьох росіян). Серед них виявилися нардеп Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, яка, за даними ЗМІ, потрапила до "чорного списку" через оформлений на неї завод в Росії. Підприємство постачало нафтопродукти в так звані "ДНР" і "ЛНР".

Повний список компаній і людей, які потрапили під санкції, читайте на нашому сайті.

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