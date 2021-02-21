"Спортмастер" продовжує працювати в Україні, незважаючи на санкції

Російська торговельна мережа "Спортмастер", що потрапила під санкції РНБО України, продовжує роботу. Магазини мережі виявилися відкритими в неділю, 21 лютого.

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"Поки працюємо", – сказала агентству Інтерфакс по телефону співробітниця одного з магазинів "Спортмастер" у Києві.

Про те, коли торгові точки припинять роботу, поки не повідомляється. На питання сайту "Сьогодні" в мережі магазинів не відповіли.

Як уточнив директор одного зі столичних ТРЦ Олександр Меламуд, український ринок складає 3-4% обороту мережі. Магазини "Спортмастер", крім України, працюють у Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі.

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Нагадаємо, санкції проти "Спортмастера" вводяться на три роки і передбачають повну заборону:

торгових операцій;

транзиту ресурсів, перельотів і перевезень територією України;

виведення капіталів за межі України;

ввезення продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав.

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Нагадаємо, що 19 лютого секретар РНБО Олексій Данилов оголосив про введення санкцій щодо 19 компаній, а також восьми фізосіб (трьох громадян України і п'ятьох росіян).

Дивіться повний список компаній і людей, які потрапили під санкції.

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