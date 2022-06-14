Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны ⚽ Украина - Ирландия: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Создают искусственный дефицит? Украинских фермеров вынудили выбросить тонны продуктов (видео)

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 19:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Запорожской области аграрии лишились безумных объемов продукции из-за российских захватчиков
В Запорожской области фермеры не могут продать излишки продукции
В Запорожской области фермеры не могут продать излишки продукции / Фото: Коллаж: Сегодня

На блокпостах в Васильевке Запорожской области российские оккупанты блокируют грузовики, поэтому украинским фермерам пришлось выбросить тонны собственноручно выращенных овощей.

Очевидцы обнародовали соответствующий видеоролик в местных Telegram каналах.

Реклама

Известно, что предприниматели из Мелитополя везли в Запорожье помидоры и огурцы, чтобы продать. На линии разграничения захватчики из РФ задержали фуры и не разрешили ни вывозить, ни ввозить назад товар.

Продукты массово выбрасывают

Фермерам пришлось выбросить тонны продукции, которая уже начала подгнивать из-за часовых простоев на жаре. Товара во временно оккупированном городе слишком много – больше, чем могут употребить местные: там продают помидоры по 20 грн за килограмм, а огурцы – по 5 грн за килограмм.

Кроме упомянутых овощей, тысячам людей не досталась ни молодая капуста с морковью, ни картофель с луком, ни зелень. Все потому, что боевики РФ не дают никому пропусков. У блокпостов образовались горы мусора, поскольку его никуда не вывозят.

Реклама
Тонны овощей приходится выбрасывать аграриям из-за оккупантов на Запорожье

В Украине перераспределился рынок

Несмотря на временную оккупацию некоторых городов и областей, украинцам должно хватить продуктов не только для употребления, но и для консервации. В частности, огурцов, помидоров и кабачков.

По словам первого вице-президента Торгово-промышленной палаты Украины Михаила Непрана, цены на ранние овощи начали постепенно снижаться.

Реклама

Эксперт отметил, что сейчас рынок овощей в Украине перераспределяется, и новым лидером по их выращиванию стал Измаильский район Одесской области. Там засадили помидорами более 300 гектаров земли.

"Наши производители крупные мгновенно отреагировали и посадили больше овощей в этом сезоне" – сказал Непран.

Он добавил, что самый популярный для консервации сорт огурцов "Родничок" уродился очень хорошо, похожая ситуация и с помидорами.

"Сегодня" раньше писали, как оккупанты создают искусственный дефицит на захваченной территории и рассказывали, нехватку каких товаров спрогнозировал совладелец Rozetka.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,56 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22729.56

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1252.47

Litecoin (LTC)

45.71

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять