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Санкции не помеха. Российский Wildberries все еще торгует в Украине

26 июля 2021 12:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сайт опального маркетплейса продолжил работать даже после того, как Зеленский подписал указ о блокировке

Wildberries продолжает работу в Украине

Wildberries продолжает работу в Украине

Несмотря на санкции Совета по нацбезопасности и обороне российская компания Wildberriesпродолжает работать в Украине. Введенные ограничения предусматривают, что провайдеры должны заблокировать сайт Wildberries, но он все еще работает.

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Главная страница сайта Wildberries 26 июля

Главная страница сайта Wildberries 26 июля

Более того, на сайте работает оформление заказов, пишет "Сегодня".

Оформление заказа на сайте Wildberries 26 июля
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Оформление заказа на сайте Wildberries 26 июля

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Онлайн-оплата тоже не заблокирована.

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Форма онлайн-оплаты на сайте Wildberries 26 июля

Форма онлайн-оплаты на сайте Wildberries 26 июля

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Напомним, указом президента Владимира Зеленского от 23 июля наложены экономические санкции на юрлица Wildberries из России, Украины, Польши, Армении, Беларуси, Казахстана. В том числе введены санкции против основательницы компании и богатейшей россиянки Татьяны Бакальчук, ее супруга Владислава Бакальчук, IТ-директора компании Андрея Ревяшко и одного из руководителей Алексея Кузменко.

СНБО приняла решение об ограничениях еще 16 июля. Санкции наложены на три года.

Как известно, Wildberries заработал в Украине в сентябре 2020 года. Вопрос о блокировании работы маркетплейса был поднят в первые же недели, но процесс затянулся. Помимо Украины Wildberries работает еще в семи странах – России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

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