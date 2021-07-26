Русский
$ 27,05
31,85
  1. Новини економіки
  2. Новини бізнесу

Санкції не перешкода. Російський Wildberries все ще торгує в Україні

26 липня 2021 12:33

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Сайт опального маркетплейса продовжив працювати навіть після того, як Зеленський підписав указ про блокування

Wildberries продовжує роботу в Україні

Wildberries продовжує роботу в Україні

Незважаючи на санкції Ради з нацбезпеки і оборони російська компанія Wildberries продовжує працювати в Україні. Введені обмеження передбачають, що провайдери мають заблокувати сайт Wildberries, але він все ще працює.

Реклама

Головна сторінка сайту Wildberries 26 липня

Головна сторінка сайту Wildberries 26 липня

Більш того, на сайті працює оформлення замовлень, пише "Сьогодні".

Оформлення замовлення на сайті Wildberries 26 липня
Реклама

Оформлення замовлення на сайті Wildberries 26 липня

Читайте також: Товари з Путіним і символікою СРСР: Wildberries обурив своїм асортиментом

Онлайн-оплата теж не заблокована.

В тренді
Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в Україні
Глава Мінкульту назвав причину санкцій проти Wildberries. Колаж "Сьогодні"

Форма онлайн-оплати на сайті Wildberries 26 липня

Форма онлайн-оплати на сайті Wildberries 26 липня

Реклама

Нагадаємо, указом президента Володимира Зеленського від 23 липня накладені економічні санкції на юрособи Wildberries з Росії, України, Польщі, Вірменії, Білорусі, Казахстану. У тому числі введені санкції проти засновниці компанії і багатющою росіянки Тетяни Бакальчук, її чоловіка Владислава Бакальчук, IТ-директора компанії Андрія Ревяшко і одного з керівників Олексія Кузьменко.

РНБО прийняла рішення про обмеження ще 16 липня. Санкції накладені на три роки.

Як відомо, Wildberries заробив в Україні у вересні 2020 року. Питання про блокування роботи маркетплейса було піднято в перші ж тижні, але процес затягнувся. Крім України Wildberries працює ще в семи країнах – Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизстані.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Візки з секретом і штучні запахи. Як магазини змушують нас купувати непотрібну їжу
Візки з секретом і штучні запахи. Як магазини змушують нас купувати непотрібну їжуЕкономіка
Кубрак продав свою частку в бізнесі: скільки отримав міністр
Кубрак продав свою частку в бізнесі: скільки отримав міністрБізнес
Xiaomi обігнала Apple і стала другим у світі виробником смартфонів
Xiaomi обігнала Apple і стала другим у світі виробником смартфонівБізнес
Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в Україні
Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в УкраїніБізнес
НБУ скасував обмеження на купівлю валюти для бізнесу та ФОПів
НБУ скасував обмеження на купівлю валюти для бізнесу та ФОПівФінанси
Санкції не перешкода. Російський Wildberries все ще торгує в Україні
Санкції не перешкода. Російський Wildberries все ще торгує в УкраїніБізнес

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти