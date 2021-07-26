Санкції не перешкода. Російський Wildberries все ще торгує в Україні

Сайт опального маркетплейса продовжив працювати навіть після того, як Зеленський підписав указ про блокування

Wildberries продовжує роботу в Україні

Незважаючи на санкції Ради з нацбезпеки і оборони російська компанія Wildberries продовжує працювати в Україні. Введені обмеження передбачають, що провайдери мають заблокувати сайт Wildberries, але він все ще працює.

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Головна сторінка сайту Wildberries 26 липня

Більш того, на сайті працює оформлення замовлень, пише "Сьогодні".

Реклама Оформлення замовлення на сайті Wildberries 26 липня

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Онлайн-оплата теж не заблокована.

В тренді Санкції РНБО проти Wildberries. Чому компанію закрили в Україні

Форма онлайн-оплати на сайті Wildberries 26 липня

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Нагадаємо, указом президента Володимира Зеленського від 23 липня накладені економічні санкції на юрособи Wildberries з Росії, України, Польщі, Вірменії, Білорусі, Казахстану. У тому числі введені санкції проти засновниці компанії і багатющою росіянки Тетяни Бакальчук, її чоловіка Владислава Бакальчук, IТ-директора компанії Андрія Ревяшко і одного з керівників Олексія Кузьменко.

РНБО прийняла рішення про обмеження ще 16 липня. Санкції накладені на три роки.

Як відомо, Wildberries заробив в Україні у вересні 2020 року. Питання про блокування роботи маркетплейса було піднято в перші ж тижні, але процес затягнувся. Крім України Wildberries працює ще в семи країнах – Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизстані.