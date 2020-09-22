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Товары с Путиным и символикой СССР: чем Wildberries "порадует" украинцев

22 сентября, 00:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Украине начал работать крупнейший российский интернет-магазин

Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries, который сегодня запустил продажи в Украине, на своем сайте предлагает приобрести разнообразные товары с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным, а также запрещенной в Украине символикой.

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Так, введя в поиск слово "Путин", получите "отличную" возможность приобрести футболку или даже набор для вышивания с главой Кремля – все цены указаны в гривнах. Кстати, сейчас на "Путина" большие скидки.

Также по поисковому запросу можно найти разнообразные товары со Сталиным, символикой Советского Союза и, разумеется, России.

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В общем – любой товар на ваш выбор с символикой оккупанта теперь доступен в Украине.

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Доставлять обещают в почтоматы Meest или в точки выдачи Meest и "Новой почты".

Отметим, помимо Украины Wildberries работает еще в семи странах – России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Напомним, мы сообщали, что крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries запускает продажи в Украине – наша страна появилась на официальном сайте в списке стран, с которыми работает компания.

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Wildberries также запустил приложение для iOS в Украине и, как сообщает ряд российских СМИ, собирается представить аналогичный мобильный магазин для Android.

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