Работа по специальности и без: насколько строг рынок труда в Польше к украинцам

Украинцы, вынужденные бежать от войны, стараются не сидеть без работы за пределами страны

Как украинцы ищут работу в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более 4 миллионов граждан Украины должны были срочно покинуть родные дома, схватить самое необходимое и перебраться за границу – в поисках убежища. Страны Европы поддерживают беженцев, чем могут, но и украинцы стараются не сидеть без работы

Редакция "Сегодня" собрала истории украинцев и предлагает узнать, как им удается устроить жизнь за границей и какие подводные камни могут ожидать в другой стране.

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Работа по специальности

Украинка Анна Заволович за несколько дней до войны работала в собственной студии косметологом. Из-за вторжения России, женщина с маленьким ребенком уехала в Польшу. Во Вроцлаве их приютили знакомые, перебравшиеся в соседнюю страну 3 года назад.

"Нас встретили на вокзале, обогрели, накормили, сразу Марка записали в садик, начали активно искать жилье и работу мне", – вспоминает Заволович.

Однако в Польшу прибывало все больше людей, и вот небольшой квартиры для нескольких семей с ребенком и собакой уже стало мало. К счастью, забрать к себе маму с сыном согласилась полька Доминика. Девушка в течение 2 недель спала на надувном матрасе, чтобы ребенку было комфортно.

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Эти несколько недель были для семьи сложными, но, наконец, Анне Заволович удалось найти работу по специальности в салоне красоты и арендовать маленькое жилье.

"Теперь у меня есть возможность не существовать, а просто жить", – призналась женщина.

Неудачное сотрудничество с агентством

Не столь повезло Сергею Смирнову, договорившемуся о работе с польским агентством труда. Компания специализируется и на трудоустройстве украинцев в Польше. Мужчине хватило 7 дней, чтобы понять, что условия работы не соответствуют заявленным.

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"Когда приступаешь к работе, говорят об одной зарплате, а по факту выходит другое. График один, а по факту – другой. Приглашения делали вдвое длиннее, договор подписали не с первых дней", – рассказал Смирнов.

По его словам, представитель агентства находится не в Катовице, где предлагают работу, а в Люблине и часто не выходит на связь. Другие работники также не отвечают на звонки и сообщения по нескольку дней.

"Нюансы возникли в рабочем процессе. В первый день нашей группе новеньких сказали работать 5 часов, а в результате отработали 9. Журнала ведения рабочих часов не было изначально", – объяснил украинец.

Штрафы в компании больше, чем "рыночные" – до 1000 злотых. Выплату аванса оттягивают, хотя сами его сначала предлагают, а беженцам деньги очень нужны. Через несколько дней большинство участников группы оставили сотрудничество до подписания договора, но мужчина решил рискнуть.

Однако даже через неделю обещанного аванса ему не дали, а попыток коммуникаций агентство избегало. Когда Сергей Смирнов заявил руководителю склада, что не готов дальше работать, представитель агентства перезвонила и в грубой форме уволила его.

"На этом моменте все стало на свои места. Семь дней я поработал за спасибо, но получил урок. Возможно, этот отзыв будет кому-нибудь полезен", – резюмировал Смирнов.

Другая специальность

Журналистка Анна Горпиныч была вынуждена переехать в Варшаву, но ей не удалось найти работу по специальности, несмотря на два высших образования и многие дополнительные сертификаты. Причина проста – для солидной работы в Польше нужно знать польский язык.

Следовательно, женщине с дипломом магистра пришлось устроиться на мебельное производство. Ежедневная работа – отмерить ткань, которая превратится в обшивку дивана или кресла.

"Сказать, что это не работа моей мечты – это скромно промолчать. Рук, ног и спины нет, потому что я не привыкла к физическому труду. Но я чувствую огромную благодарность людям, которые дали мне эту работу. Потому что я знаю, что большинство людей, которые сбежали от войны в Польшу, пока не имеют никакой работы", – подчеркнула Горпинич.

Простые поляки поддерживают украинцев и морально – кто-то из коллег написал и напечатал письмо со словами поддержки. Журналистка не отчаивается и понимает, что любая работа позволяет обеспечить себя и своих детей. Она также продолжает писать и учиться, в частности, изучает польский язык.

Как избежать торговли людьми

Как проинформировала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, поток мигрантов из Украины за границу повышает риск попадания в ситуацию торговли людьми. В странах Европы уже фиксируют факты трудовой и сексуальной эксплуатации украинцев, насильственное использование детей.

Самая большая опасность ожидает уже в Польше, когда после пересечения границы беженцев ждут сутенеры под видом волонтеров. Предлагают подвезти или помощь с работой или жильем, заманивают женщин в неизвестные автомобили.

Европейская комиссия уже запустила сеть координаторов, чтобы предотвратить нарушение прав людей и эксплуатации украинцев. Денисова призвала ужесточить проверку на границах.

Чтобы защитить себя, нужно помнить несколько простых правил:

держать документы при себе и никому не отдавать паспорт после пересечения границы;

не садиться в машину наедине;

держаться группами;

заранее изучить информацию о перевозчике;

сфотографировать авто и номера, людей внутри, если это возможно, и отправить фотографию близким;

регулярно сообщайте родным о месте нахождения и изменении ситуации;

договоритесь о кодовом слове на обозначение опасности;

обратитесь в полицию, к пограничникам или уполномоченным лицам, если заметили подозрительную ситуацию.

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