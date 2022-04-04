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Робота за спеціальністю та без: чи суворий ринок праці в Польщі до українців

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 19:27
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Українці, що змушені були втікати, намагаються не сидіти без роботи за межами країни
Як українці шукають роботу в Польщі
Як українці шукають роботу в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Понад 4 мільйони громадян України мусили терміново покинути рідні домівки, схопити найнеобхідніше та перебратися за кордон – у пошуках прихистку. Країни Європи підтримують біженців, чим можуть, але й українці намагаються не сидіти без роботи.

Редакція "Сьогодні" зібрала історії українців та пропонує дізнатися, як їм вдається влаштувати життя за кордоном і які підводні камені можуть очікувати в іншій країні.

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Робота за спеціальністю

Українка Анна Заволович за кілька днів до війни працювала у власній студії косметологом. Через вторгнення Росії, жінка з маленькою дитиною виїхала до Польщі. У Вроцлаві їх прихистили знайомі, які перебралися в сусідню країну 3 роки тому.

"Нас зустріли на вокзалі, обігріли, нагодували, одразу Марка записали до садочка, почали активно шукати житло і роботу мені", – згадує Заволович.

Однак згодом в Польщу прибувало все більше людей, і ось невеликої квартири для кількох сімей з дитиною і собакою вже стало замало. На щастя, забрати до себе маму з сином погодилася полька Домініка. Дівчина впродовж 2 тижнів спала на надувному матраці, щоб дитині було комфортно.

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Ці кілька тижнів були для сім’ї складними, але врешті Анні Заволович вдалося знайти роботу за спеціальністю в салоні краси й орендувати маленьке житло.

"Тепер у мене є можливість не існувати, а просто жити", – зізналася жінка.

Невдала співпраця з агенцією

Не настільки пощастило Сергію Смірнову, який домовився про роботу з польською агенцією праці. Компанія спеціалізується і на працевлаштуванні українців у Польщі. Чоловіку вистачило 7 днів, щоб зрозуміти, що умови роботи не відповідають заявленим.

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"Коли приступаєш до роботи, кажуть про одну зарплату, а по факту виходить інше. Графік один, а по факту – інший. Запрошення робили вдвічі довше, договір підписали не з перших днів", – розповів Смірнов.

За його словами, представниця агенції перебуває не в Катовіце, де пропонують роботу, а в Любліні й часто не виходить на зв’язок. Інші працівники також не відповідають на дзвінки й повідомлення по кілька днів.

"Нюанси випливли у робочому процесі. У перший день наші групі новеньких сказали працювати 5 годин, у результаті відпрацювали 9. Журналу ведення робочих годин не було від початку", – пояснив українець.

Штрафи в компанії більші, ніж "ринкові" – до 1000 злотих. Виплату авансу відтягують, хоч самі його спершу пропонують, а біженцям гроші дуже потрібні. За кілька днів більшість учасників групи залишили співпрацю до підписання договору, але чоловік вирішив ризикнути.

Однак навіть за тиждень обіцяного авансу йому не дали, а спроб комунікацій агенція уникала. Коли Сергій Смірнов заявив керівнику складу, що не готовий далі працювати, представниця агенції перетелефонувала й у грубій формі звільнила його.

"На цьому моменті все стало на свої місця. Сім днів я попрацював за дякую, але отримав урок. Можливо, цей відгук буде комусь корисний", – резюмував Смірнов.

Інша спеціальність

Журналістка Анна Горпинич мусила переїхати до Варшави, але їй не пощастило знайти роботу за спеціальністю, попри дві вищі освіти й чимало додаткових сертифікатів. Причина проста – для солідної роботи в Польщі потрібно знати польську мову.

Відтак, жінці з дипломом магістра довелося влаштуватися на меблеве виробництво. Щоденна робота – відміряти тканину, яка перетвориться на обшивку дивана або крісла.

"Сказати, що це не робота моєї мрії – це скромно промовчати. Рук, ніг і спини немає, бо я не звикла до фізичної праці. Але я відчуваю велику вдячність до людей, які дали мені цю роботу. Бо я знаю, що більшість людей, які втекли від війни у Польщу наразі не мають жодної роботи", – наголосила Горпинич.

Прості поляки підтримують українців і морально – хтось із колег написав та видрукував листа зі словами підтримки. Журналістка не впадає у відчай і розуміє, що будь-яка робота дозволяє забезпечити себе та своїх дітей. Вона також продовжує писати і вчитися, зокрема вивчає польську мову.

Як уникнути торгівлі людьми

Як поінформувала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, потік мігрантів з України за кордон підвищує ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. У країнах Європи вже фіксують факти трудової та сексуальної експлуатації українців, насильницького використання дітей.

Найбільша небезпека очікує вже в Польщі, коли після перетину кордону на біженців чекають сутенери під виглядом волонтерів. Пропонують підвезти чи допомогу з роботою або житлом, заманюють жінок у невідомі автомобілі.

Європейська комісія вже запустила мережу координаторів, щоб запобігти порушенню прав людей та експлуатації українців. Денісова закликала посилити перевірку на кордонах.

Щоб захистити себе, потрібно пам’ятати кілька простих правил:

  • тримати документи при собі й нікому не віддавати паспорт після перетину кордону;
  • не сідати в машину наодинці;
  • триматися групами;
  • заздалегідь вивчити інформацію про перевізника;
  • сфотографувати авто та номери, людей всередині, якщо це можливо, й відправити світлину близьким;
  • регулярно повідомляйте рідних про місце перебування й зміну ситуації;
  • домовтеся про кодове слово на позначення небезпеки;
  • зверніться у поліцію, до прикордонників чи уповноважених осіб, якщо помітили підозрілу ситуацію.

Раніше "Сьогодні" писав про те, які спеціалісти потрібні в Україні під час воєнного стану і дізнавався ціни на житло та продукти в Польщі.

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