Прощение долгов и налоговые каникулы: Рада согласилась помочь бизнесу

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом президентский законопроект № 4430 о налоговых послаблениях для бизнеса в период карантина. За в первом чтении проголосовали 305 народных депутатов, во втором чтении (в целом) – 302 нардепа. Также парламент принял решение о немедленном подписании документа спикером.

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Законопроект предусматривает, что в случае нового локдауна:

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Физлицам-предпринимателям (ФОПам) простят долги по уплате единого соцвзноса, если задолженность – меньше 3060 грн. По подсчетам экспертов, речь идет о 80% украинских ФОПов .

. Для тех, чей долг не превышает 6800 гривен, его уплату отсрочат до 29 декабря 2021 года;

Пени и штрафы будут списаны для тех, кто погасит налоговый долг за полгода;

"Карантинные компенсации" (8000 гривен) не будут облагаться налогом на доходы;

200 тыс. "спящих" ФОПов первой группы освободят от уплаты единого налога и ЕСВ на полгода.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада также дала добро на карантинные выплаты бизнесу. Согласно законопроекту, на выплату 8 тысяч гривен одноразовой помощи могут претендовать более миллиона украинцев.

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