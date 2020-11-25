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В Украине готовятся списать налоговый долг с 80% ФОПов

25 ноября, 16:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Прощенная задолженность при этом составит всего 5% от общей суммы

80% украинских ФОП (ФЛП, физлица-предприниматели) смогут погасить налоговые долги, если заработает предложенная президентом программа помощи бизнесу во время карантина. Речь идет о 735 тыс. предпринимателей, которые задолжали менее 3 000 гривен.

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Такие данные обнародовала платформа "Опендатабот".

Если законопроект с президентской инициативой будет принят, ФОПам простят 400 млн гривен. И это небольшая сумма – лишь 5% от общего долга, который сейчас составляет 7,2 млрд гривен:

  • долг меньше 3 000 грн – 735 тыс. ФОПов;
  • от 3 до 10 тыс. грн- 110 тыс.;
  • от 10 до 100 тыс. грн – 75 тыс.;
  • более 100 тыс грн – 6 669 ФОПов.
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В целом в Украине сейчас насчитывается более 1,9 млн предпринимателей. 927 тыс. из них имеют налоговый долг.

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Напомним, также, по словам президента Владимира Зеленского, в парламент будут поданы законопроекты, которые предполагают одноразовую материальную помощь ФОПам (в случае закрытия) и их работникам (в случае увольнения), которые закрываются на карантин выходного дня и сотрудники вынуждены не работать. Размер такой помощи составит 8 тыс. гривен.

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Ранее сообщалось, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники. Бизнес просил на такой случай предоставить материальную поддержку.

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бизнес долги карантин предприниматели задолженность ФЛП

Источник: Сегодня

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