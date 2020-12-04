Рада дала добро на карантинные выплаты бизнесу: кто получит 8000 гривен

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом президентский законопроект № 4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал в период карантина. "За" в первом чтении проголосовали 298 народных депутатов, во втором чтении (в целом) – 297 нардепов. Также Рада приняла решение о немедленном подписании документа спикером.
Согласно законопроекту, на выплату 8 тысяч гривен одноразовой помощи могут претендовать более миллиона украинцев. Предприниматели получат деньги в случае закрытия, работники – в случае увольнения.
Еще один тип выплат направлен на сохранение рабочих мест. То есть, если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск, – государство заплатит ему по 8 тыс. гривен за каждого такого работника.
Это касается шести категорий бизнеса:
- Розничная торговля.
- Ресторанный бизнес.
- Культурно-развлекательная сфера.
- Спортивная сфера и сфера отдыха.
- Кинопрокат.
- Сфера временного размещения (отели, хостелы, общежития).
Предполагается, что выплаты будут осуществляться через приложение "Дія".
Кроме того, закон предусматривает, что:
- во время карантина и сразу после его окончания не будут приостанавливать и аннулировать лицензию на торговлю алкоголем, даже если предприниматель вовремя за нее не заплатил;
- если во время карантина человек получал помощь по частичной безработице, этот период будет засчитываться ему в страховой стаж;
- отменяется арендная плата на государственное и коммунальное имущество.
Напомним, это документ входит в пакет законопроектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Кроме социальной помощи бизнесу, они предусматривают налоговые послабления для малых предпринимателей.
К слову, некоторые аналитики считают, что карантинная помощь бизнесу может взвинтить курс доллара.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк