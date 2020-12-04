Рада дала добро на карантинные выплаты бизнесу: кто получит 8000 гривен

Законопроект предусматривает еще несколько послаблений для предпринимателей

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом президентский законопроект № 4429 о выплате компенсаций бизнесу, который пострадал в период карантина. "За" в первом чтении проголосовали 298 народных депутатов, во втором чтении (в целом) – 297 нардепов. Также Рада приняла решение о немедленном подписании документа спикером.

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Согласно законопроекту, на выплату 8 тысяч гривен одноразовой помощи могут претендовать более миллиона украинцев. Предприниматели получат деньги в случае закрытия, работники – в случае увольнения.

Еще один тип выплат направлен на сохранение рабочих мест. То есть, если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск, – государство заплатит ему по 8 тыс. гривен за каждого такого работника.

Это касается шести категорий бизнеса:

Розничная торговля. Ресторанный бизнес. Культурно-развлекательная сфера. Спортивная сфера и сфера отдыха. Кинопрокат. Сфера временного размещения (отели, хостелы, общежития).

Предполагается, что выплаты будут осуществляться через приложение "Дія".

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Кроме того, закон предусматривает, что:

во время карантина и сразу после его окончания не будут приостанавливать и аннулировать лицензию на торговлю алкоголем, даже если предприниматель вовремя за нее не заплатил;

если во время карантина человек получал помощь по частичной безработице, этот период будет засчитываться ему в страховой стаж;

отменяется арендная плата на государственное и коммунальное имущество.

Напомним, это документ входит в пакет законопроектов, которые инициировал президент Владимир Зеленский. Кроме социальной помощи бизнесу, они предусматривают налоговые послабления для малых предпринимателей.

К слову, некоторые аналитики считают, что карантинная помощь бизнесу может взвинтить курс доллара.

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