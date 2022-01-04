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Первая в мире: Apple достигла 3 трлн долларов рыночной капитализации

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 14:38
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В ходе биржевой сессии стоимость бумаг достигла $182,88
Акции Apple подорожали на 34% в 2021 году
Акции Apple подорожали на 34% в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Капитализация американской Apple Inc. 3 января превысила 3 триллиона долларов. Стоимость акций выросла на 2,5%, до $182,01, что выше отметки в $182,86, соответствующей капитализации в $3 трлн.

Об этом стало известно в результате торгов на бирже NASDAQ.

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"Этот этап преимущественно символичен, но он показывает, что инвесторы остаются оптимистичными по акциям Apple и ее способности расти. В четвертом квартале Apple продемонстрировала ежегодный рост всех категорий продуктов, при этом выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом",пишет CNBC.

В настоящее время капитализация американских технологических гигантов следующая:

  • Apple – $3 трлн.
  • Microsoft – $2,5 трлн.
  • Google – $2 трлн.
  • Amazon – $1,75 трлн.

Отметим, что Apple стала первой в мире публичной компанией, рыночная стоимость которой превысила отметку в $3 трлн. Для этого компании понадобилось 500 дней. Поскольку 20 августа 2020 года рыночная стоимость Apple впервые поднялась выше $2 трлн, а выше $1 трлн – в августе 2018 года.

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А акции Apple подорожали на 34% в 2021 году и на 81% в 2020 году.

Украина и Apple

Украина подписала Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. Они будут вместе работать над "Дією" и переписью населения.

В частности американская компания поддержит Украину при переходе в режим paperless, а именно поддержит и поможет усовершенствовать "Дію" на iOS. Кроме того, Apple будет способствовать профессиональному обучению учителей, использующих платформу iOS, и внедрению цифровых технологий в сферу здравоохранения.

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Ранее мы сообщали, что в декабре сборку iPhone и iPad остановили из-за ограничений цепочки поставок и лимита на использование электроэнергии в Китае.

Напомним, что TikTok подвинул в рейтинге популярности сайты Google, Facebook и Microsoft, оставив их на втором, третьем и четвертом месте соответственно.

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