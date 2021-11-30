Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Apple

Apple поможет Украине со Всеукраинской переписью населения 2023 года

Этот документ предусматривает поддержку, сотрудничество и обмен информацией Украины с Apple / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина подписала Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифровой трансформации и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine. Они будут вместе работать над "Дією" и переписью населения.

Как сообщила пресс-служба президента, документ подписали в ОПУ в присутствии главы государства Владимира Зеленского.

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Меморандум подписал вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Apple Inc Марк Леннон.

"Подписание Меморандума по Apple – важный шаг не только для цифровизации в Украине, но и для признания наших достижений в этой сфере во всем мире. Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством и возможность внедрить лучшие мировые решения для достижения нашей главной цели – превратить государство в удобный и эффективный сервис, которому хочется доверять", – заявил Федоров.

Этот документ предусматривает поддержку, сотрудничество и обмен информацией по определенным инициативам Минцифры. К примеру, Apple поможет Украине с Всеукраинской переписью населения 2023 года.

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Также американская компания поддержит Украину при переходе в режим paperless. А именно поддержит и поможет усовершенствовать "Дію" на iOS. Кроме того, будет способствовать профессиональному обучению учителей, использующих платформу iOS, и будет способствовать вовлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.

"Для нас один из главных приоритетов диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти", – заявил президент.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Ранее мы сообщали, что в "Дії" появились еще несколько полезных услуг, которые упростят жизнь украинцев. Им не нужно будет посещать госструктуры, стоять в очередях и по несколько дней ждать свои справки.