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Перша у світі: Apple досягла 3 трлн доларів ринкової капіталізації

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 14:38
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У ході біржової сесії вартість паперів досягла $182,88
Акції Apple подорожчали на 34% у 2021 році
Акції Apple подорожчали на 34% у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Капіталізація американської Apple Inc. 3 січня перевищила 3 трильйони доларів. Вартість акцій зросла на 2,5%, до $182,01, що вище за відмітку в $182,86, відповідної капіталізації в $3 трлн.

Про це стало відомо внаслідок торгів на біржі NASDAQ.

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"Цей етап переважно символічний, але він показує, що інвестори залишаються оптимістичними по акціях Apple та її здатності зростати. У четвертому кварталі Apple продемонструвала щорічне зростання всіх категорій продуктів, при цьому виторг виріс на 29% порівняно з минулим роком", пише CNBC.

В даний час капіталізація американських технологічних гігантів така:

  • Apple – $3 трлн.
  • Microsoft – $2,5 трлн.
  • Google – $2 трлн.
  • Amazon – $1,75 трлн.

Зазначимо, що Apple стала першою у світі публічною компанією, ринкова вартість якої перевищила позначку $3 трлн. Для цього компанії знадобилося 500 днів. Оскільки 20 серпня 2020 року ринкова вартість Apple вперше піднялася вище за $2 трлн, а вище за $1 трлн – у серпні 2018 року.

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А акції Apple подорожчали на 34% у 2021 році та на 81% у 2020 році.

Україна та Apple

Україна підписала Меморандум про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та Apple Inc. та ТОВ Apple Ukraine. Вони разом працюватимуть над "Дією" та переписом населення.

Зокрема американська компанія підтримає Україну під час переходу в режим paperless, а саме підтримає та допоможе удосконалити "Дію" на iOS. Крім того, Apple сприятиме професійному навчанню вчителів, які використовують платформу iOS, та впровадженню цифрових технологій у сферу охорони здоров'я.

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Раніше ми повідомляли, що у грудні складання iPhone та iPad зупинили через обмеження ланцюжка постачання та ліміту на використання електроенергії в Китаї.

Нагадаємо, що TikTok посунув у рейтингу популярності сайти Google, Facebook та Microsoft, залишивши їх на другому, третьому та четвертому місці відповідно.

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