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Україна підписала меморандум про співпрацю з Apple

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
30 листопада, 15:29
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Apple допоможе Україні з Всеукраїнським переписом населення 2023 року
Цей документ передбачає підтримку, співпрацю та обмін інформацією України з Apple
Цей документ передбачає підтримку, співпрацю та обмін інформацією України з Apple / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна підписала Меморандум про співпрацю між Міністерством цифрової трансформації й Apple Inc. та ТОВ Apple Ukraine. Вони разом працюватимуть над "Дією" та переписом населення.

Як повідомила пресслужба президента, документ підписали у ОПУ у присутності глави держави Володимира Зеленського.

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Меморандум підписав віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Apple Inc Марк Леннон.

"Підписання Меморандуму з Apple – важливий крок не тільки для цифровізації в Україні, а й для визнання наших здобутків в цій сфері в усьому світі. Ми вдячні компанії Apple за постійну співпрацю з нашим міністерством та можливість впровадити найкращі світові рішення для досягнення нашої найголовнішої цілі – перетворити державу на зручний та ефективний сервіс, якому хочеться довіряти", – заявив Федоров.

Цей документ передбачає підтримку, співпрацю та обмін інформацією, щодо певних ініціатив Мінцифри. Наприклад, Apple допоможе Україні з Всеукраїнським переписом населення 2023 року.

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Також, американська компанія підтримає Україну під час переходу до режиму paperless. А саме підтримає та допоможе вдосконалити "Дію" на iOS. Крім того, сприятиме професійному навчанню вчителів, що використовують платформу iOS, та сприятиме залученню цифрових технологій у сферу охорони здоров’я.

"Для нас є одним з головних пріоритетів діджиталізувати всі державні сервіси, роботу органів державної влади", – заявив президент.

/ Фото: Пресс-служба ОПУ

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Раніше ми повідомляли, що у "Дії" з'явились ще кілька корисних послуг, які спростять життя українців. Їм не потрібно буде відвідувати держструктури, стояти в чергах та по кілька днів чекати на свої довідки.

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Редактор розділу "Гроші"

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