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"Метинвест" поднимает зарплаты сотрудникам: когда украинцы начнут получать больше

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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16 февраля, 13:37
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Рассказываем, кому и когда поднимут заплаты в Группе "Менинвест" в течении 2022 года
"Метинвест" поднимает зарплаты рабочим
"Метинвест" поднимает зарплаты рабочим / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что считает своей задачей платить как можно больше зарплат, чтобы было больше налогов.

Об этом он заявил при посещении Мариупольской школы №26, передает "Украина 24".

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"Наша главная задача – платить большую зарплату, чтобы было больше налогов. Будет больше налогов – скорее достигнем поставленных целей", — заметил Ахметов при встрече с представителями местных властей.

Также группа компаний "Метинвест", акционером которой является Ринат Ахметов, сообщила о повышении заработных плат производственному персоналу своих украинских предприятий в среднем на 10% в течении 2022 года.

Отмечается, что компания постоянно отслеживает уровень инфляции в стране и оттока кадров, поэтому решение о пересмотре окладов будет четко выверенным.

Произойдет это уже в марте и пока не затронет руководителей и управленческий персонал предприятий, а также сотрудников управляющей компании.

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Завершится этап ежегодной оценки персонала по итогам работы в 2021 году в апреле 2022 года. В результате этой оценки будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты рабочим в размере от 5% до 25% оклада.

"Мы делаем всё, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольчан была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь", – прокомментировал событие Ахметов.

Отмечается, что уже в течении многих лет сотрудники Группы "Метинвест" получают самые высокие зарплаты в горно-металлургической отрасли Украины.

По состоянию на февраль 2022 года, размер средней зарплаты на предприятиях компании составляет 22 тыс. грн, что на 8% выше, чем по отрасли, и на 26% выше средней заработной платы во всей Украине.

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"Метинвест" вложит миллиард долларов в Мариуполь

Кроме повышения зарплат сотрудникам, группа "Метинвест" и бизнесмен Ринат Ахметов планируют вложить миллиард долларов в производство и городскую инфраструктуру Мариуполя.

Например, будет создан негосударственный ультрасовременный технический университет "Метинвест Политехника".

Какие объекты были созданы "Метинвест" в Мариуполе читайте в материале.

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