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"Метінвест" піднімає зарплати співробітникам: коли українці почнуть отримувати більше

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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16 лютого, 13:37
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Розповідаємо, кому і коли піднімуть зарплати у Групі "Метінвест" протягом 2022 року
"Метінвест" піднімає зарплати робітникам
"Метінвест" піднімає зарплати робітникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що вважає своїм завданням платити якнайбільше зарплат, щоб було більше податків.

Про це він заявив під час відвідування Маріупольської школи №26, передає "Україна 24".

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"Наше головне завдання – платити більшу зарплату, щоб було більше податків. Буде більше податків – швидше досягнемо поставленої мети", — зауважив Ахметов під час зустрічі з представниками місцевої влади.

Також група компаній "Метінвест", акціонером якої є Рінат Ахметов, повідомила про підвищення заробітних плат виробничому персоналу своїх українських підприємств у середньому на 10% протягом 2022 року.

Наголошується, що компанія постійно відслідковує рівень інфляції в країні та відпливу кадрів, тому рішення про перегляд окладів буде чітко вивірене.

Станеться це вже у березні і поки що не торкнеться керівників та управлінський персонал підприємств, а також співробітників керуючої компанії.

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Завершиться етап щорічної оцінки персоналу за підсумками роботи у 2021 році у квітні 2022 року. В результаті цієї оцінки буде переглянуто та встановлено нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.

"Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольчан була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя", – прокоментував подію Ахметов.

Зазначається, що вже протягом багатьох років співробітники Групи "Метінвест" отримують найвищі зарплати у гірничо-металургійній галузі України.

Станом на лютий 2022 року розмір середньої зарплати на підприємствах компанії становить 22 тис. грн, що на 8% вище, ніж по галузі, та на 26% вище за середню заробітну плату по усій Україні.

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"Метінвест" вкладе мільярд доларів у Маріуполь

Окрім підвищення зарплат співробітникам, група "Метінвест" та бізнесмен Рінат Ахметов планують вкласти мільярд доларів у виробництво та міську інфраструктуру Маріуполя.

Наприклад, буде створено недержавний ультрасучасний технічний університет "Метінвест Політехніка".

Які об'єкти були створені "Метінвест" у Маріуполі читайте у матеріалі.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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