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Карантин на выходных как билет в один конец. Сколько потеряют украинские рестораны

11 ноября, 16:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Без субботней и воскресной выручки многим заведениям придется работать в убыток

Прекращение работы по субботам и воскресеньям из-за введенного в Украине карантина выходного дня обернется для ресторанного бизнеса потерей до 41% выручки. Именно такую долю от недельного оборота заведения общепита зарабатывают по выходным. Проценты немного разнятся в зависимости от профиля заведения:

  • рестораны – 41%;
  • бары – 40%;
  • пиццерии и кальянные – 35%;
  • фастфуд – 31%;
  • кондитерские – 30%;
  • кофейни – 27%;
  • пекарни – 25%.
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Потеря такого количества выручки при том, что затраты останутся прежними, приведет к работе в убыток, ведь маржинальность ресторанного бизнеса в Украине – не выше 20%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

"Карантин выходного дня — это билет в один конец для большинства заведений", — считает владеле бара Евгений Якутин.

"Это приведет к убыточности абсолютно всех ресторанов, а это значит резкому сокращению персонала и массовым закрытиям. Ограничение на работу после 22:00 подрезало нам около 15% оборота. Если к тому же запретят работу на выходных и в пятничный вечер, мы недополучим еще 60% выручки", – подсчитал владелец пабов Денис Жаткин.

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Кроме того, карантин выходного дня сломает производственный процесс. Рестораны работают беспрерывное, заготовительный процесс иногда занимает 2-3 дня. То есть теперь не ясно, куда девать заготовки перед выходными и как нужно работать, чтобы утром в понедельник все меню было готово.

Напомним, рестораторы в разных городах выходили на акции протеста против против карантина выходного дня. В частности, митинги прошли в Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

Видео: Сегодня

А о том, что карантин выходного дня нанесет удар не только по сфере общепита, заявили в представители Европейской бизнес ассоциации. По их словам, экономика Украины не выдержит локдауна.

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Источник: Сегодня

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