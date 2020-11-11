"Страна не выдержит локдауна": бизнес бьет тревогу из-за карантина выходного дня

Полное закрытие на выходные может стать финальной точкой в ​​работе некоторых предпринимателей

Введение в Украине карантина выходного дня с 14 по 30 ноября, который требует закрытия, большинства предприятий в субботу и воскресение, принесет больше вреда, чем пользы, заявляют представители бизнес-сообщества. Они считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

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Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Жесткого локдауна страна не выдержит, вполне вероятно, нас ожидает кризисная и "холодная" зима", - отмечают предприниматели.

Уровень экономической активности в выходные является достаточно высоким. Поэтому полное закрытие на выходные может больно ударить по предпринимателям, а для некоторых – стать финальной точкой в ​​работе, объясняют в бизнес-сообществе.

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Вместо жесткого локудауна предприниматели предлагают подходить к ситуации с точки зрения долгосрочного, стратегического планирования и адаптивности. Важным условием в ЕБА считают должны контроль за соблюдением правил карантина, а населению стоит иметь больший уровень самосознания.

"По мнению бизнес-сообщества, государству нужен план, состоящий из разумных шагов,который базируется на мировых практиках и накопленном опыте. Необходимы четкие и понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом, а не жесткие тотальные ограничения, чтобы поддержать и экономическое здоровье страны в том числе. По мнению же сообщества, жесткий локдаун и закрытие большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы", – подчеркнули в ассоциации.

Напомним, рестораторы в разных городах выходили на акции протеста против против карантина выходного дня. В частности, митинги прошли в Запорожье, Одессе, Черновцах, Ивано-Франковске и Николаеве.

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