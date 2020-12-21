Итоги недели протестов на Майдане: за что стоят и дерутся ФОПы

На прошлой неделе ФОПы (ФЛП, физлица-предприниматели) продолжали протесты. Был заблокирован правительственный квартал столицы, случались стычки с полицией с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа, закрывались станции метро... Так предприниматели сопротивляются решениям Кабмина и Верховной Рады.

Реклама

Речь идет не только об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов, но и о закрытии бизнеса на время локдауна, слишком скромной помощи от государства, а также усилении налогового давления вместо обещанных упрощений.

В прошлый вторник на Майдан вышло несколько тысяч ФОПовцев. К началу этой недели в палаточном городке их осталось всего несколько сотен. Значит ли это, что акции выдохлись? В вопросе разбирался корреспондент "Сегодня" Станислав Фещенко.

Организаторы протеста сообщают, что в стычках с полицией пострадали около 70 предпринимателей. Среди них есть люди с травмами головы и переломами рёбер, многим наложили швы. Полиция тоже отчитывается о пострадавших – около 40 правоохранителей.

Ради чего протестуют и дерутся? Главных вопросов – несколько.

Кассовые аппараты

Реклама

В ноябре малый бизнес уже перекрывал улицы. Тогда выступали против введения обязательных кассовых аппаратов, и депутаты прислушались к митингующим. Норму о введении РРО отсрочили до 2022 года. Но чего же ФОПы добиваются теперь? Оказывается, предприниматели вообще не хотят кассовых аппаратов.

"Наша борьба против кассовых аппаратов – это борьба с тенью. Потому что кассовые аппараты уничтожают белый бизнес", – говорит лидер движения "Save ФОП" Сергей Доротич.

Президент Владимир Зеленский к ФОПам не вышел, но создал координационный совет, который будет слушать претензии предпринимателей. Правда, отмену кассовых аппаратов власть категорически отвергает. Обсуждать будут только упрощение финансовой отчетности, говорит министр экономики Игорь Петрашко.

"Кассовые аппараты – это не то, на чем кто-то настаивает или не настаивает. Это нормальный метод ведения бизнеса в любой стране", – отмечает Петрашко.

Локдаун vs. компенсации

Еще одна мишень предпринимателей – жесткий карантин с 8 до 24 января. На это время в стране закроют кафе, спортклубы, хостелы, кинотеатры и концертные залы, запретят торговлю одеждой и автозапчастями. При этом рынки, продуктовые магазины и парикмахерские будут работать.

Лилия Черендниченко не понимает, чем её торговля одеждой и обувью хуже парикмахерской. И вспоминает весенний карантин, который принес ей убыток в 10 тысяч гривен.

"Мы готовы даже надеть на себя химзащитные костюмы, лишь бы просто работать. В метро, где толкучка в час пик и люди без перчаток берутся за поручни, – не угроза. А у нас на свежем воздухе один покупатель в час – это угроза. Это двойные стандарты", – говорит Лилия.

Реклама

Она, как и многие другие предприниматели рассчитывает, что власть даст задний ход. Но в Минэкономики твердо заявляют – поблажек не будет. И напоминают о компенсациях по 8 тысяч гривен для предпринимателей 49 категорий и их сотрудников.

"8 тысяч гривен – это существенная часть. Средняя зарплата в Украине – 12 900 гривен [в месяц]. То есть для многих людей эта поддержка будет больше, чем они бы заработали за две недели", – уверяет Петрашко.

Министр не понимает настойчивости предпринимателей, ведь для некоторых из них есть и другие доплаты. Предприятия, которые пострадали от ограничения деятельности, могут обратиться в центры занятости и получить компенсации на сотрудников, которые работали не полный рабочий день.

Что говорят эксперты?

Оценить протесты новости "Сегодня" попросили экономистку Ольгу Богданову, главу набсовета Палаты налоговых консультантов. Она сразу же напоминает: в этом году ФОПам увеличили лимит доходов, временно закрытым списали налоговые долги. А самые ловкие вместо того, чтобы митинговать, адаптировались к условиям карантина.

"Если вы осмотритесь, то увидите: и кафе, и рестораны перестроились. Они начали работать в онлайне, делать продукцию на вынос. То есть тот, кто хочет выживать и развиваться, будет это делать вне зависимости от того, есть локдаун или нет", – резюмирует специалистка.

Впрочем, бизнесмены грозятся протестовать до победного конца. Каким этот конец может быть – не берется прогнозировать ни одна из сторон конфликта. Драки пока что прекратились. Продолжаются переговоры.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама